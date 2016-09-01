港报财经评论：业务罕为贵，科通芯城享优势--经济日报9月1日

业务罕为贵，科通芯城享优势/ 林瑞芬

港股终完成结算，恒指 仍处于23,000关前争持状态，昨收报22,976点，跌0.2%，大市成交额688亿港元。

9月最大潜伏风险是美国联储局作加息行动，港股在争持状态下，投资者需作好两手准备。

大市争持之际，港交所 已发布入选「深港通」投资标的要求细节有待监管批准的公告。「深港通」有机会在11月中旬正式开通，比市场预期提早一个月，由此，预料港股于11月之前，将反覆炒作相关题材股，周三推介的中软国际 不容错过之后，今日分析的科通芯城 也是。

科通芯城作为恒生综合大型股及中型股指数成分股，已获选为「沪港通」标的，且有机会成为「深港通」潜在标的。科通芯城从事电子制造业「企业采购」电商服务平台，公司通过电商平台，包括自营平台、第三方平台以及专责的技术顾问和专业销售代表团队，在售前、售中以至售后阶段为客户提供綫上及綫下服务，同时公司旗下拥有「硬蛋」平台。「硬蛋」平台是一个连接全球智能硬件创新创业者和中国供应链资源的平台，为全球智能硬件创新创业者提供硬件创新资讯、供应链知识、供应链需求对接等服务，是以「供应链」为核心的一站式硬件创新创业平台。

截至今年6月底止6个月，科通芯城所完成定单的总商品交易额（GMV）同比增长59%，达92.5亿元人民币，其中60.6%来自自营销售额，26.5%来自协力厂商平台交易额，以及12.9%来自供应链融资业务贷款额。期内，科通芯城收入同比增长32%至56.5亿元；剔除非现金的认股权开支后，核心净利润同比增长28%至2.28亿元。

科通芯城业务主要针对中小企，上半年中小客户贡献GMV占比58%、蓝筹客户占比42%。中小客户增长强劲，期内綫上登记客户数目达69,137名，同比增长69%；交易客户数目达14,952名，同比大增近1倍，其中蓝筹客户占比1.2%、中小客户占比98.8%，客户转换率达21.6%；未来，科通芯城会通过增加产品SKU进一步提升綫上客户转换率。同时由于中小客户获客成本较低，公司毛利得以稳步提升，上半年毛利率略提升0.2个百分点至8.2%。此外，中小客户相对蓝筹客户拥有较短的信用帐期，公司期内贸易应收周转天数，由去年同期的45.2天缩短至32.2天，营运指标相应改善。

科通芯城的供应链服务一站式物联网创新创业平台「硬蛋」，变现能力已初见成效，截至今年6月底，已吸引逾1,250万名粉丝及超过13,000个物联网项目。「硬蛋」平台于今年第二季贡献GMV达12亿元，占总GMV约22.4%。「硬蛋」平台今年开始不断推进智慧硬体专案，目前已在机器人、智慧汽车、智慧家居、新材料等领域积极布局，其中机器人和智慧汽车领域专案已落地，可为公司贡献收入。「硬蛋」先后与京东、淘宝、苏宁平台达成战略合作协定，今年6月初又与英特尔达成合作，双方将共同打造机器人生态圈，包括商业服务、家庭服务及工业机器人，进一步完善硬蛋机器人产业的生态布局。英特尔未来将为「硬蛋」平台上的机器人企业提供核心晶片及关键模组。同时，公司已上綫「易造机器人网」（www.ez-robot.cn），致力于打造全球化的工业机器人采购电商服务O2O平台，构建包括工业机器人厂商及行业内元器件制造商、系统集成商的专业人社区。

另外，「硬蛋」亦已与多家日本、德国的机器人核心供应商达成合作，未来将涵盖工业、商用服务、家庭服务以及教育等领域的机器人。管理层目标吸引超过1,000个机器人创新项目及300间机器人上下游供应商来集聚在「硬蛋」平台。「硬蛋」平台收入贡献增长，料于下半年更为显着。

港股中乏相类近的股份，科通芯城亦享有「股以罕为贵」的估值优势。见主要发该股研究报告的是中资券商，可见中资也重视这类港股独有股份。综合光大、中金、中投、安信、广发、中信建设及第一上海七家券商预测，科通芯城2016年度每股盈利介乎0.32至0.39元，平均为0.36元（折合0.42港元）；2017年度每股盈利介乎0.41至0.51元，平均为0.46元（折合0.55港元）。以现价12.56港元计，2016年度预测PE近30倍，惟以上七家券商中最保守的中信建设都给予科通芯城目标价14.1港元，平均接近15港元也有，预测PE逾33倍。在公司始终有故事可憧憬，反映估值有高溢价是市场所接受的。

配合走势图分析，科通芯城股价自3月以来一直稳守于100天綫之上，6月以来处于窄幅横行状况，整固待变格局，如持续稳守于100天綫11.9港元支持之上，谋向上突破的机会大，候低吸纳，止蚀以100天綫之下5%（约11.3港元）作参考，中綫如突破12.9港元阻力，可挑战14港元以上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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