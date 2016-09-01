港报社评：调解仲裁消费纷争，可保权益达至三赢--明报9月1日

消费者与商户发生纷争，若不涉及违法成分，大多以私下、透过消委会或诉讼等方式解决。在这样的互动中，商户有更多资源应对，较占优势，个别消费者要走完整个程序，常有旷日持久而饱受折磨之叹，甚至部分因放弃追讨，构成绝不公平景况。消委会倡议政府出资成立消费争议解决中心（下称「中心」），以「先调解、后仲裁」方式，处理消费者与商户的纠纷；新机制值得支持，因为不单增强保障消费者权益，商户可在保密情况下解决纷争，并纾缓法庭审理这类案件的压力。政府应该接纳建议，并提出具体方案落实。

过去3年，消委会每年平均接获约2万宗投诉，约5000宗未能解决。这些个案绝大多数涉及金额在5万元以下，属小额钱债审裁处的诉讼范围，可是部分消费者不愿对簿公堂，最终不了了之，他们的权益缺乏保障。这类未解决个案只要一半甚或五分一闹上法庭，涉及的诉讼就以千宗计算，加重法庭工作量，整体社会付出的成本十分巨大。

消委会倡议的机制，是把可处理索偿上限20万元的个案，由消费者向「中心」递交申请，消委会核实是否符合其职权范围。如受理，「中心」会给消费者提供初步法律意见，并安排调解；一旦调解失败，消费者可申请以仲裁方式处理，「中心」会先作案情审查，决定是否受理。消委会建议简化仲裁程序，例如双方陈辞可能限时，以加快进度；若争议较简单，可能首次调解或仲裁已可裁决，一般数个月有结果，较小额钱债审裁处动辄需时逾年，可节省大量时间及诉讼费用。调解及仲裁结果对双方均有约束力。

初步研判，消委会的建议具体可行，可以达至保障消费者权益、商户商誉不致因为诉讼受损和减轻法庭压力的效果；消委会形容为三赢，确实如此。事实上，澳门多年前已经设立消费争议仲裁中心，由退休法官当仲裁员，据知效果良好，在澳门获得普遍认同和肯定。另外在欧洲多个地方更早前已有类似「中心」，可见消费纷争的「先调解、后仲裁」模式，在其他许多地方已有成功经验。消委会预期就美容、电子产品及电器、装修及零售等纷争，大多数个案透过「中心」可有效解决。

消委会建议「中心」由政府成立，以公帑运作，消费者寻求协助，毋须缴纳费用。所以，就性质而言，这个机制主要在强化保障消费者权益，相信会得到消费者支持，因为若遇到争议，一旦诉讼时消费者便毋须再承受漫长时间、高昂费用和极大心理压力的煎熬。不过，机制受消费者欢迎，不等于商户也采取认同态度。事实上，有美容业人士对此已经泼冷水，表示关注商户能否受惠，认为商户最终可能要付出高昂成本，对他们并不公平，云云。由于消委会建议要商户同意才能展开调解仲裁，若商户不参与，「中心」就不能发挥效用，因此要如何吸引和促使商户参与，是首要解决的问题。

目前，美容业已有「美容仲裁委员会」之设，据知由业界邀请业内与业外人士组成，处理美容服务投诉和纷争，说明美容业对以仲裁方式处理与客户的争议并无异议。只是有关委员会为业内组织，成员是否能够做到公正客观，会否出现「自己人打自己人」等弊病则有所争议，反映委员会的认受性并非完全无问题。若政府成立的调解仲裁机制，有公权力背景、权威可信，则美容业参与「中心」的服务，对增强消费者对美容业的信任，就看不到有何问题。期望商户，特别是美容业以更开放态度，审视公办调解仲裁中心的好处。

至于是否有商户对「消费争议解决中心」取态犹豫，甚或拒绝参与，基于「中心」保障消费者权益和其他积极效果，政府应该研议促使商户都参与调解仲裁，使之成为整体消费行为和模式的一部分。就此有3种情况可供选择：一是强制商户必须参与机制，以杜绝不良销售手法；二是参与商户可获类如优质商号的标志，使之与不参与的商户区别出来，方便消费者选择；三是近年预缴式消费争议多，消费者蒙受的损失也巨大，调解仲裁机制应该强制适用于提供预缴式消费的商户，以保障消费者。

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