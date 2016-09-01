港报社评：楼市反弹渐成势，香港忧大于喜--经济日报9月1日

港府楼价指数连升四个月，升幅更扩大，反弹之势渐明显，反映楼市经历约半年调期后，不少准买家静极思动。楼市回暖短期虽利经济，惟蜗居民怨与泡沫风险等深层矛盾势更尖锐。

差估署昨公布，本港7月份楼价按月升1.88%，不但是连续第四个月上升，升幅更创15个月新高，楼价反弹之势日渐明显。楼价未如预期般持续调整，反掉头回升，应因不少准买家静极思动，释放购买力推升楼价。

其实自2003年沙士疫潮过后、楼价重拾升势以来，每次楼市出现调整，楼价跌幅最多约一成多、调整期大约持续半年。而本港楼市在去年9月见顶回落，直至今年3月触底，调整幅度亦大约一成一，调整时间亦达半年。不少一直伺机入市的准买家，或感楼市已「跌定」，近月遂心思思入市。

尤其近月二手市场缺盘问题日益凸显，个别屋苑出现新高价成交，加上一手新盘大力促销，带旺楼市气氛，令不少观望多时的准买家按耐不住，怕愈迟出手楼价又会愈贵。

楼价反弹对香港是好是坏？短期而言对香港应有利，皆因外界曾忧，今年本港经济最大风险之一，是楼价若急挫恐重创经济。惟现时楼价不但止跌，更呈反弹势头，有助消减本港经济阴霾。而近期本地消费市道略见改善迹象，相信一定程度受惠于楼价回升。

然而，楼价反弹恐令本港深层矛盾更尖锐，因楼价回调预期再度落空，准买家尤其年轻人置业势更艰难，蜗居民怨恐怕更有增无减。

况且，本港经济前景仍阴霾浓重，除环球经济疲态难改，与本港忧戚相关的内地经济下行压力又续增加。若本港楼价又再攀升，泡沫再度膨胀，一旦经济转坏戳破楼泡，本港经济金融面临的冲击，势更严峻凶险。

要扭转楼价易升难跌预期，促楼市健康调整，万法归宗还在增加供应。虽然港府近年增加供应上已渐见成效，如每年供地1.8万伙的目标，在上个财政年度不但达标，甚至略为超额完成。惟从现况看，港府应深思，现时本港的自住以至长綫投资刚性需求，是否因超低息环境、资金「水浸」而较原先估计更强烈？现时的供应水平，是否足以令楼价健康、有序回调？

社会各界亦应思量，若只顾自己身边利益，不与政府合力持续拓地建屋力增供应，楼价合理回调只会是空中楼阁，其痛苦代价将由这一代年轻人，以至下一代承担。

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