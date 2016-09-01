《全球重要经济事件一览表》--9月1日-9月8日

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9月1日(四)
奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行总裁诺沃特尼参加关于宽松货币政策的小组讨论(1600)。奥地利财长谢林参加一项小组讨论会(1930)。
美国莱辛顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就“社区发展”发表演说(1625)。
纽约--纽约联储共同主办一项网路直播，播出该行消费者预期调查的结果，包括美国民众对通胀、就业前景与获利成长的看法，以及对未来支出与信用管道的预期(1700)。
巴黎--法国财长萨潘(Michel Sapin)举行记者会(0730)。
中国杭州--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商），至9月2日。
中国--中国国家发展和改革委员会召开新闻发布会，介绍国家发展改革委“放管服”改革有关情况。
9月2日(五)
美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“利率指标”发表演说(1700)
奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行总裁诺沃特尼举行记者会(0630)。奥地利央行副总裁Andreas Ittner参加主题为金融监管的小组讨论会(0830)。奥地利央行举行记者招待会，总裁诺沃特尼将出席(1100)。
北京--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注问题(0200)。
9月3日(六)
意大利切尔诺比奥--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个小组讨论会上讲话(0630)。
中国杭州--G20工商峰会(至9月4日)。
9月4日(日)
中国杭州--2016年G20领导人峰会，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。
9月5日(一)
卢布尔雅那--布莱德战略论坛(Bled Strategic Forum)。
9月6日(二)
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
瑞士卢塞恩--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一经济会议上发表演讲(1615)。
马尼拉--欧洲货币杂志的2016年菲律宾投资论坛。菲律宾央行总裁泰谭柯将出席。
老挝万象--第19次中国－东盟(10+1）领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第11届东亚峰会，至9月9日。中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问。
9月7日(三)
美国里诺--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(0115)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，公布货币政策报告(0730)。
伦敦--英国央行总裁卡尼出席议会财政委员会听证会(1315)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一个国际会议上发言(2255)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
9月8日(四)
福建厦门--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛，至11日。
东京--日本央行副总裁中曾宏在美国商会于日本举办的研讨会中发表演说(0430)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决议(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在宣布利率决议后举行记者会(1230)。
加拿大桑德贝--加拿大央行副总裁连恩进行报告(1605)。
斯洛伐克布拉提斯拉瓦--欧元集团会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)