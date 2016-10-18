台湾新债：台聚五年期无担债预计以0.80%定价，发行金额20亿台币

路透台北10月18日 - 台湾上市塑化股--台聚 发布公开说明书表示，将发行10 5-1期无担保公司债，五年期预计以0.80%定价，发行量为20亿台币，将于明日申报生效。 台聚并指出，本次资金用途为偿还银行债务，可能产生效益为锁定中长期资金成本、改 善财务结构。 台聚在中华信评的评等为"twA-"。 以下为2015年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台聚 2016年10月中 0.80%/20亿 twA- ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2016年9月中 0.72%/38亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 亚泥 2016年8月底 0.80%/60亿 twA ----------------------------------------------------------- 华航 2016年8月中 1.08%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 正新 2016年8月初 0.71%/50亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 鸿海 2016年7月中 0.73%/23亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 南亚 2016年7月初 0.68%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 鸿海 2016年5月底 0.80%/21亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 万海 2016年5月底 1.18%/30亿 twA- ----------------------------------------------------------- 中龙 2016年5月初 0.89%/54亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+ *IRR 0.95%/20亿乙券 twA+ ----------------------------------------------------------- 华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 日月光 2015年12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年11月初 1.20%/39亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年9月中 1.25%/28亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年8月底 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn) ----------------------------------------------------------- 鸿海 2015年6月中 1.39%/22亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 中油 2015年6月初 1.30%/75亿 Fitch A+ ----------------------------------------------------------- 台电 2015年4月底 1.35%/24亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 中龙 2015年4月下旬 1.45%/75亿 twA+ ------------------------------------------------------------ 鸿海 2015年3月底 1.44%/23亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 开发金 2015年3月底 1.42%/60亿 twAA ----------------------------------------------------------- 台电 2015年3月初 1.43%/48亿 twAAA ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2015年1月 1.38%/26亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 富邦金 2015年1月 1.38%/61亿 twAA ----------------------------------------------------------- 注*：票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)