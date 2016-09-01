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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--9月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值

    9月2日(五)
    0500 日本消费者信心指数 　　　　　　　　　　　　  8月 　　  　--　　    41.3
  　0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季终值       持平       持平
                            (较上年同期)                        +0.7%      +0.7%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)     8月        46.1       45.9
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            7月       +0.1%      +0.7%
                              (较上年同期)                      -2.9%      -3.1%
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       8月    增加18.0   增加25.5
             民间就业岗位(万人)                              增加17.8   增加21.7
             制造业就业岗位(万人)                                持平    增加0.9
             政府部门就业岗位(万人)                               --     增加3.8
             失业率                                              4.8%       4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%      +0.3%
             每周平均工时                                        34.5       34.5
             劳动力就业参与率                                     --       62.8%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     7月     逆差427    逆差445
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       7月    逆差32.5   逆差36.3
               出口(亿加元)                                       --       413.9
               进口(亿加元)                                       --       450.2
    1230 加拿大劳动生产率(较前季)                  第二季      -0.4%       +0.4%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       8月        --        721.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                         7月      +2.0%       -1.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          --        +0.4%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)         7月修正值        --        +4.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        --        +1.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        --        +3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  --        +1.6%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
        GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     现值     预估值
    8月31日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周    买超1,057     --    
         外资投资日本股票(亿日圆)                                卖超68   
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第二季        +3.1%     --        

    9月1日(四)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      8月初值        +2.6%   +0.6%      
             进口(较上年同期)                                     +0.1%   -3.3%      
             贸易收支(亿美元)                                    顺差53     --  
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)             8月         49.5     --         
    0100 中国官方制造业PMI　　　　　　　　　　　　　　 8月　　     50.4 　 49.9        
             官方非制造业PMI                                       53.5     --         
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                      8月         48.6     --         
    0130 澳洲资本支出(较前季)                       第二季        -5.4%   -4.2%       
             建筑资本支出(较前季)                                -10.6%     --         
             厂房/机械设备资本支出                                +2.8%     --         
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          7月         持平   +0.3%       
    0145 中国财新制造业PMI终值　　　　　　　　　　　　 8月　　　   50.0    50.1        
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                      7月        -2.2%     --         
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 8月         51.0    50.5        
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   8月         49.8    51.1        
    0750 法国Markit制造业PMI                           8月         48.3    48.5        
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       8月         53.6    53.6        
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     8月终值         51.7    51.8        
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      8月         53.3    49.0        
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            8月       32,188     --       
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          8月27日当周         26.3    26.5        
                 四周均值(万人)                                    26.3     --         
                 续请失业金人数(万人)          8月20日当周        215.9   214.5       
    1230 美国单位劳工成本                     第二季修正值 　     +4.3%　 +2.1%       
             非农业生产率                                         -0.6%   -0.6%       
    1330 加拿大RBC经季调制造业采购经理人指数(PMI)      8月         51.1     --         
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月终值         52.0     --         
    1400 美国建筑支出(较前月)                          7月         持平   +0.5%       
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               8月         49.4    52.0        
                        投入物价分项指数                           53.0    54.5        
                            就业分项指数                           48.3    49.6        
                          新订单分项指数                           49.1     --         
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                        8月        1,698   1,725       
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季修正值        +0.8%     --        
                              (较上年同期)                        +3.3%     -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍/王洋 审校 张若琪)

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