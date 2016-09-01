主要国家经济指标预测--9月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月2日(五) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.3 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 8月 46.1 45.9 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.7% (较上年同期) -2.9% -3.1% 1230 美国非农就业岗位(万人) 8月 增加18.0 增加25.5 民间就业岗位(万人) 增加17.8 增加21.7 制造业就业岗位(万人) 持平 增加0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加3.8 失业率 4.8% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差427 逆差445 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差32.5 逆差36.3 出口(亿加元) -- 413.9 进口(亿加元) -- 450.2 1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第二季 -0.4% +0.4% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 8月 -- 721.1 1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +2.0% -1.5% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.4% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月修正值 -- +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月31日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超1,057 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超68 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +3.1% -- 9月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 +2.6% +0.6% 进口(较上年同期) +0.1% -3.3% 贸易收支(亿美元) 顺差53 -- 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 49.5 -- 0100 中国官方制造业PMI 8月 50.4 49.9 官方非制造业PMI 53.5 -- 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 8月 48.6 -- 0130 澳洲资本支出(较前季) 第二季 -5.4% -4.2% 建筑资本支出(较前季) -10.6% -- 厂房/机械设备资本支出 +2.8% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 持平 +0.3% 0145 中国财新制造业PMI终值 8月 50.0 50.1 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -2.2% -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.0 50.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 49.8 51.1 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.3 48.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.6 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 51.7 51.8 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 53.3 49.0 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 8月 32,188 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 26.3 26.5 四周均值(万人) 26.3 -- 续请失业金人数(万人) 8月20日当周 215.9 214.5 1230 美国单位劳工成本 第二季修正值 +4.3% +2.1% 非农业生产率 -0.6% -0.6% 1330 加拿大RBC经季调制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.1 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 52.0 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 持平 +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 49.4 52.0 投入物价分项指数 53.0 54.5 就业分项指数 48.3 49.6 新订单分项指数 49.1 -- 1730 美国汽车销量年率(万辆) 8月 1,698 1,725 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% -- (较上年同期) +3.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍/王洋 审校 张若琪)