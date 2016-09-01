台湾汇市：台币早盘震荡微升，因美元转弱及外资小幅汇入带动

路透台北9月1日 - 台币兑美元 周四早盘微升。交易员表示，在国际美元略转弱，及外资小幅汇入带动下，早盘台币止贬走升，惟升至31.710附近美元买单即出笼，抑制台币升势。

他们指出，由于近期美国公布的经济数据都不错，且周五将公布非农业就业数据，今天市场观望气氛转趋浓厚，且不敢持有部位，仅做实质的交易，成交量亦跟着萎缩。

〞早盘区间比较窄，外资有汇入一些些，但量不大。〞一位大型银行交易员说。

他表示，早盘台股指数 虽跌破9,000点大关，但仍见外资呈小幅汇入，〞今天区间比较窄，因为升到靠近31.700附近价格就有点打不下去(升值)。〞

另一大型银行交易员指出，因非农数据公布在即，今天市场偏观望，交投较安静；但九月份国际上不确定因素较多，包括欧、美、日及台湾央行均将召开利率决策会议，尤其是美国，接下来公布经济数据若不错，联准会九月有望升息，进而带动美元走强，亦使台币波动幅加大。

他表示，美国升息与否，FED主席叶伦虽说要看经济数据，但是否升息目前还很难讲，例如去年12月升息也是喊了一年之后才升；〞FED上次也是喊、喊、喊，喊到最后才升，接下来就看数据了，如果数据好就升，不好市场就持续震荡。〞

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,118.1，上日收在1,114.8；台股加权指数 则跌0.65%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.666/31.696，上日收在31.670。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.700-31.750。

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