台湾债市：10年券殖利率早盘小跌惟成交不兴，标债前陷入观望

路透台北9月1日 - 台湾10年期公债105/11期 周四早盘发行前交易殖利率小跌。交易员指出，美债殖利率走低，不过明天就要标售10年券，各方对标售结果相当观望，也使成交量陷低档。

他们表示，台债殖利率先前处于历史低位附近，但美债殖利率走出可观升幅后，台债殖利率跟着走升一小段也相当合理。今日各方除了观望明天的标债之外，也对美国周五晚间将公布的非农就业数据持退场观望的态度。

〞明天要标债，大家可能气氛空一点，〞一位大型银行交易员说。

交易员表示，对于标债的结果各方仍持观望的态度，不过大都不认为会标破0.70%上方。目前105/11期公债空单的金额约90余亿台币，这个金额虽然可观--已占标售金额近三分之一，但不排除有部分的空单来自于交叉避险，并非所有的单子都要在市场上回补。

他们也认为，囿于标债及美国非农就业数据的变数，今日105/11期公债料区间盘整，成交不兴；预估今日主要区间在0.67-0.68%。

本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币，9月7日(下周三)发行。

美国指标10年期公债收益率周三变动不大，但8月升幅为逾一年最大，因美国经济数据强劲且市场波动有限，投资人对避险美债的需求降低。周三指标10年期公债 收益率报1.56%。

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月好于预期的增加25.5万个。

本地时间10:39，五年券105/8 殖利率跌0.70基点至0.5230%，成交4亿台币；10年券105/11 发行前交易殖利率跌0.29基点至0.6701%，成交10亿台币；至于台股加权指数 则跌0.64%。

最新相关报导链接：

--《综述》美国8月民间就业岗位稳健增长，7月成屋待完成销售急升