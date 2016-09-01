《全球主要央行动态》--8月25日-9月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月25日-9月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上发表讲话，她没有具体说明美联储会在何时加息，投资人对即将升息仍持怀疑态度。

美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)周二表示，美国就业市场接近充分就业状态，美联储的加息步伐将取决于经济的表现。在接受彭博电视采访时，费舍尔并未对美联储下次加息的时间做置评，但称“我们根据数据来决定步伐”，并表示美国“就业状况非常接近充分就业”。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，他愈来愈确信，美国经济增速已永久性放缓，这将使美国利率继续长期维持低档。埃文斯认为，美国人口老化及生产率增速放缓，造成利率没有什么理由快速调升或升至高位。埃文斯的看法，等于是支持了哈佛大学教授萨默斯(Larry Summers)的“长期停滞”理论。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，考虑到就业和通胀形势的改善，到了美联储逐渐加息的时候了。乔治是唯一一位在上月美联储会议上反对维持利率不变的委员。

美国联邦储备理事会(美联储)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，联储理事们正在就美国经济目前的情况以及如何确定政策展开辩论。“联储内部正在讨论经济过热的问题，”他与多位美联储高级官员会见劳工运动人士时称。这些人士呼吁联储不要升息。

周四罕见地有多位美国联邦储备理事会决策者会见抗议人士，为其升息以防经济过热的计划进行辩护。多位决策者表示，循序渐进地升息将使他们能在更长时间内刺激经济，而急速升息则可能终结过热经济并引发衰退。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储今年可能会加息，并指出美联储必须要当心科技股及市场其他部分出现高风险的金融泡沫。“我不知道我们会在何时行动，”他在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)中说，并称“我们可能”会在今年加息。

**欧洲**

欧洲央行银行监管委员会主席努伊称，一度对欧元区的银行大有裨益的低利率正在拖累银行业盈利能力。努伊在采访中对该报称，低利率通过降低融资成本，改善客户的信用情况，起初对银行起到了帮助作用，但低利率如今却在限制盈利能力。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧洲央行对于通胀目标的时程保持弹性，因为硬性解读该目标可能导致金融面的不稳定。同时身为欧洲央行执委的普雷特在北京的一场会议上表示，“我们的策略包括重要的防护措施，以避免过度狭隘及积极解读物价稳定性，防止其成为金融不稳定的源头。”

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，欧洲央行应当坚持当前的货币政策立场，而且在货币政策方面需要谨慎行事。维勒鲁瓦德加洛称，欧洲各国政府在振兴经济方面必须尽到自己的职责，因为欧洲央行凭一己之力不能把欧元区推上可持续增长之路。

欧洲央行执委科尔表示，央行利率可能保持在低位，除非其他政策工具开始奏效。这就使利率越来越频繁地触及实际底限的风险有所加大。这是科尔在一次基本为学术性的演讲中表示的。他还警告称，这种环境下的货币刺激效果可能会打折扣，副作用也越来越多。

欧洲央行公布的研究显示，欧元区企业和房主对于欧洲央行能否令通胀回升至目标水平，或许正在丧失信心，这也许会让央行正在尝试解决的问题变得更加棘手。研究报告显示，通胀率三年多来未能达到目标，尽管欧洲央行随后推出了非比寻常的刺激政策以避免通缩并推高物价，但其长期通胀预期仍显示出逐步远离2%目标(即所谓“脱锚”)的迹象。

**日本**

日本央行审议委员布野幸利表示，央行将充分利用现有政策工具，鼓励家庭和企业再次开始支出并消除他们的通缩心态。尽管数据显示日本7月工业生产陷于停滞，但布野幸利对日本经济前景仍持乐观态度，指称就业市场紧俏将逐步推动企业增加薪资，并帮助提振民间消费。

日本央行总裁黑田东彦周六称，该国通胀率近期下滑或许表明，通胀预期尚未锚定在央行的2%目标水平，央行将“毫不犹豫地”批准更多量化宽松举措、或进一步采取负利率政策。“日本央行将继续仔细地检视风险，毫不犹豫地采取额外的宽松举措，”黑田东彦在杰克森霍尔会议上称。“日本长期通胀预期或许尚未锚定。”

**中国**

中国央行网站周三晚间发布的“关于构建绿色金融体系的指导意见”称，要求统一绿色债券界定标准，积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资，支持开发绿色债券指数、绿色股票指数以及相关产品，逐步建立和完善上市公司和发债企业强制性环境信息披露制度。根据该意见，构建绿色金融体系旨在动员和激励更多社会资本投入到绿色产业，同时更有效地抑制污染性投资。

中国央行首席经济学家马骏近日称，中国的短期利率向中长期收益率和贷款利率的传导效率较低，在未来几年中应推进改善传导机制的改革。他是在中国金融论坛工作论文《新货币政策框架下的利率传导机制》中做出上述表态的。论文称，中国短期收益率通过债券市场向中长期收益率的传导效率约为其他大国的70%，而短期利率通过银行体系向贷款利率的传导效率可能只有美国的50%。

中国央行副行长陈雨露表示，下一步将引导更多金融机构投身微型金融和普惠金融事业。微型金融点多面广，如果风险因素过多累积和无序扩散，也可能会系统性地影响金融稳定，有必要加强对微型金融的宏观审慎管理和微观审慎监管。

中国央行副行长易纲周五称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。他在普惠金融国际论坛上并称，中国将继续平衡好创新和防范风险的关系，引导数字金融、互联网金融规范发展，防范好风险。

中国央行网站周四发布公告称，波兰共和国在中国银行间债券市场成功发行三年期人民币主权债券30亿元。以资产计中国第四大银行--中国银行称，该行为此次债券的联席主承销商及牵头簿记管理人，该笔债券票面年利率3.40%，认购额逾59亿元人民币，约为发行额的2倍。

**其它**

巴西央行周三决定，连续第九次维持指标利率不变，但暗示如果顽强的高通胀情况消退，今年稍晚有可能降息。该行货币政策委员会(Copom)全票通过上述决定，维持指标利率Selic在14.25%不变，为2006年7月以来最高。巴西借贷成本在全球主要经济体当中是最高的，但通胀率持于约9%的高位，因食品价格飙涨抵销了消费需求大降。

瑞士央行理事麦席勒(Andrea M. Maechler)对瑞士报纸Sonntagsblick表示，该国央行仍坚守负利率政策，认为目前并非撤销该政策的机会。被许多投资者在危机中视为安全岛的瑞郎近几年一直保持坚挺。瑞士央行在2015年弃守瑞郎汇率上限，改用其他遏制性的手段，例如针对持有瑞郎存款的银行收费。“金融市场预期英国和欧元区将进一步放宽货币政策，就连美国的升息进程也只是缓慢推进，”麦席勒在周日发表的访谈中称。

泰国央行总裁威拉泰表示，泰国央行将确保泰铢走势与亚洲地区货币相符，并且做好针对过度波动采取行动的准备。如果汇率波动未能反映泰国经济基本面，“我们将进行处理，因我们已经有工具，”威拉泰对记者说。 (完)

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