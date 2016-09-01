台湾货币市场：拆款利率下滑，旬底前去化积数且隔拆利率开低

* 拆款利率下滑，银行在旬底前去化积数 * 资金提前供应，月初偏向宽松 * 短票量不大 * RP利率不变 记者 董永年 路透台北9月1日 - 台湾银行间拆款利率周四下滑。资金调度人士指出，进入月初，银行积极在旬底前去 化积数，且央行引导隔拆利率开低，使得成交利率走跌。 他们表示，由于无法跨月的银行在昨日下午即陆续供应资金，因此今日拆入的需求也不积极。大型龙头银 行拆给大型票券商的七天期资金利率成交在0.28%，其余银行也多比照办理。至于银行间的隔拆利率，则依循 开盘指导利率以0.177%成交。 〞月底不能作的今天都丢出来了，但也有人在拿钱。〞一大型公股银行交易员说。 另一大型票券商交易员则称，9月虽有季底因素，但前半月资金料处于宽松状态，拆款利率可望维持在低 位。 台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.177%，上日开盘报0.180%；上日加权平均利率收在0.181%。 本地时间14:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.752 31.726 台湾加权股价指数<.TWII 9,001.15 9,068.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.180% 0.180-0.210% --一周拆款利率区间 0.177-0.290% 0.180-0.310% --两周拆款利率区间 0.210-0.280% 0.260-0.300% **短票量不大** 短票方面，一大型票券商主管指出，昨日虽是月底，但自下午就有不能跨月的银行来框票，且今日发行量 不大，所以资金很快就补平。 另一大型票券交易员也称，这两天资金都偏多，有些交易都要挪到隔天。也趁银行在旬底消积数推销跨季 短票，成交利率在0.29%、0.30%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.298%，区间在0.25-0.35%，成交金额为61.94 亿台币；前日加权平均利率在0.294%，区间在0.28-0.35%，成交金额为73.98亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,437亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共9,994亿台币；余日为周五532亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为501亿台币，累计超额准备1兆1,510亿台币、加计前期1 %的超额准备为1兆2,506亿台币。 **RP利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，受上日月底效应不明显影响，今日虽是月初，但并未特别 感受到资金回流的找券压力，且本月是季底，因此RP利率先行按兵不动。 一大型证券交易员指出，昨日下午资金就已回到市场，由于月底并未因调度需求而调高利率，所以今日也 维持在既有水准不变。 另一大型票券交易员则表示，昨天比较像月初，今天反而没特别感觉，但市场资金还是偏多，利率则持稳 。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 乔艳红)