《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：汇率最好是保持合理均衡，总体看人民币波动率比较小--副行长

中国央行副行长易纲表示，总体看人民币的波动率是比较小的，汇率对实体经济有一些影响，但最好是保持合理均衡；他透露G20已达成共识，不以竞争为目的的货币贬值，并就汇率进行更紧密沟通和协调。

--《综述》中国8月官方制造业PMI创近两年新高，服务业持稳经济再拾动能

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下50.4的近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点50，其背离走势令担忧仍存。

--中国经济：稳定运行基础还不牢固，投资外贸等指标完成难度大--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。

--中国房地产：8月百城住宅均价同环比涨幅均扩大，连续13个月双涨--中指院

中国指数研究院提供的报告显示，8月百城价格指数同比、环比连续13个月双涨，同比涨幅扩大1.36个百分点至13.75%，环比涨幅扩大0.54个百分点，为2.17%。

--中国房地产：武汉市9月1日起调整房贷政策，二套房贷首付比提高至四成

新华社报导称，武汉市自9月1日起调整差别化住房信贷政策，对在武汉市拥有一套住房的居民家庭，再次申请房贷，最低首付比例由30%提高到40%。

--中国经济：增加辽宁、浙江等七个自贸区，制度创新各具特色--商务部长

中国商务部部长高虎城表示，近日国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立七个自贸试验区。继续紧扣制度创新并各具特色。

--澳门经济：8月份博彩收入按年升1.1%，逾两年以来首见回升

澳门政府公布，今年8月博彩收入按年回升1.1%，为自2014年5月以来赌收首见上升。据博彩监察协调局的数据，8月澳门博彩收入为188.36亿澳门元，比7月份177.74亿澳门元亦上升近6%。

--全球金融：加拿大将申请加入亚投行，白宫发言人称美加就此有过讨论

加拿大和亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)官员表示，加拿大将申请加入亚投行，从而成为加入该行的又一个美国盟国。

--中欧贸易：若中国不开放市场，恐面临保护主义抬头风险--欧盟商会

中国欧盟商会警告称，除非中国以更快的速度向外资开放市场，否则会面临贸易保护主义抬头的风险。该商会称，中国当前对外资企业不平衡的准入情况“从政治角度而言不可持续”。

--投行观点：今年中国PPP项目投资额约5,000亿元，占全年基建投资的3%--中金

中金公司报告称，预计政府和社会资本合作项目（PPP）对今年基建投资拉动不大，今年完成PPP项目投资额估约5,000亿元人民币左右，约占全年基建投资3%；未来几年PPP投资将加速，年均投资额可能达到2~3万亿元，占基建投资比重可能达到10%。

【金融】

--《焦点》中国银行业影子信贷春风吹又生，无视监管当局打压努力

中国上市银行的影子信贷规模上半年大增，凸显出中国金融监管当局面临的挑战。影子银行被视为对金融稳定的一项威胁，中国当局试图加以抑制。

--中国金融：通过再贷款、专业化担保机制、财政贴息等支持绿色金融--央行

中国央行、财政部等七部委最新印发指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。

--中国保险：十三五规划纲要出炉，2020年保险业总资产争取倍增至25万亿元

中国保监会网站发布中国保险业发展“十三五”规划纲要，提出到2020年全国保险保费收入争取达到4.5万亿元人民币左右，保险业总资产争取达25万亿元左右，这两项数据均较2015年水平增长约一倍。

--中国金融：国开行2015年不良率微升至0.81%，全年棚改贷款为2014年1.84倍

中国国家开发银行2015年年报显示，截止2015年末国开行净利润为1,027.88亿元，较上年增长5.23%；资产总额为12.62万亿元人民币，贷款余额为9.21万亿元，不良率较年初增加0.16个百分点至0.81%，为连续43个季度维持在1%以内。

--中国企业：原证监会官员祁斌出任中投公司副总经理--中投

中国投资有限责任公司网站周三公告称，经董事会审议通过，聘任祁斌为中投公司副总经理。祁斌此前任证监会国际部主任。

--惠誉：不良贷款增多将促进中国资产管理公司的增长

惠誉评级表示，由于银行不良贷款处置可能在中期内进一步上升，中国的资产管理公司（资管公司）将继续增加其不良资产管理业务。近几年内，随着不良贷款增加和经济中总体杠杆 率快速上升，资管公司已经取得了显着的增长。

--香港金融：证监会指定四名中央对手方，强制性结算责任即日生效

香港证监会就场外衍生工具交易的强制性结算责任指定了四名中央对手方，今日起生效，分别是芝加哥商品交易有限公司、株式会社日本证券结算、伦敦结算网有限公司以及香港交易所0388.HK旗下香港场外结算有限公司。

【固定收益】

--中国公开市场：今日共进行300亿元逆回购操作，单日净回笼1,100亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元，中标利率分别为2.25%和2.40%；据今日到期的逆回购计算，单日净回笼1,100亿元。

--中国债市动态：现券小幅走弱后回稳，官方与财新PMI背离显经济仍弱势

中国银行间债市早盘现券收益率小幅反弹后回稳，国债期货亦探底后缩减跌幅；盘初发布的8月官方PMI明显好于预期，但随后财新PMI不佳，数据背离显示经济仍未脱弱势，债市盘中短暂受压制后很快企稳。

--中国货币市场：公开市场净回笼略收敛流动性，隔夜开盘价续升受关注

中国央行公开市场单日净回笼规模达到1,100亿元，使银行间市场趋于宽松的资金面有所收敛，但供需情况较为平衡，平头寸难度不大。交易员称，净回笼表明央行不愿资金面过度宽松，配合隔夜开盘价连续上升的引导，在整体流动性无虞的前提下，短期预计隔夜资金成本易升难降。

--中国信用债：8月共有逾30只短融、中票等取消或推迟发行，合计292亿元

据路透不完全统计，8月中国信用债市场有31只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计292亿元人民币，取消发行规模和只数均较7月出现反弹。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略跌，G20峰会结束前料难有明显变化

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价略跌，但维持在中间价上下20点左右波动，中间价则反弹逾120点。交易员称，今日中间价反弹，但无奈即期市场依旧在6.68元附近交投，大行守稳该点位的意图明显，料G20峰会结束前难有明显变化。

--路透调查：人民币及印度卢比未来一年料下滑，因美联储升息风险加剧

一项路透调查显示，未来一年人民币及印度卢比的贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。

--中国外汇：央行7月末外汇远期空头头寸续与上月持平，仍为289亿美元

中国央行最新外币资产预定短期流出净额数据显示，截至7月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与上月持平；无多头头寸。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上月均现贬值，CFETS指数跌至94.33

中国外汇交易中心(CFETS)公布，8月末的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为94.33，较上月末贬值1.06%；CFETS同时公布的BIS篮子.CFSBISCNYI和SDR篮子.CFSSDRCNYI的月末指数分别为95.04和95.11，较上月末分别贬值1.10%和贬值0.92%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今天股指早盘冲高受阻回落，全日在前日收盘点位下方窄幅波动，尾盘指数出现跳水，成交量持续低迷；房地产、钢铁煤炭和金融等权重板块走势疲弱，对指数形成拖累。明晚公布的美国非农数据很可能超预期，市场对美联储即将加息的担忧上升。

--中国证券：截止8月末发布三季报预告的沪深上市公司中预增占67%--报载

中国证券报报导，截至8月末沪深两市共有1,095家上市公司发布三季报的业绩预告，其中预计前三季度净利润增长的公司有729家，占比约67%；预计净利润下降的公司有307家，占比约28%；另有59家公司不确定，占比约5%。

--中国能源：沙特阿美就在云南建设炼油厂与中石油深入磋商--董事长

沙特阿美董事长法力赫在Al Arabiya电视台上称，该公司就在云南建设炼油厂事宜，在与中国石油天然气集团公司(CNPC)进行深入磋商。

--香港个股：复星国际正洽谈入股俄罗斯投行Renaissance Capital--消息

两名知情消息人士告诉路透，中国最大民营企业集团复星国际正在洽谈入股俄罗斯投资银行Renaissance Capital。

--香港个股：光大国际完成收购波兰固废处理公司Novago，代价1.23亿欧元

中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司称，已经完成收购波兰最大的独立固废处理公司Novago，代价约1.23亿欧元。这是该公司首度涉足欧洲的固废处理行业。 （完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)