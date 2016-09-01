中国债市动态：现券小幅走弱后回稳，官方与财新PMI背离显经济仍弱势

路透上海9月1日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅反弹后回稳，国债期货亦探底后缩减跌幅；盘初发布的8月官方PMI明显好于预期，但随后财新PMI不佳，数据背离显示经济仍未脱弱势，债市盘中短暂受压制后很快企稳。

交易员指出，在近期连续利空的打压下债市调整已较为充分，获利盘也已消化的差不多，而目前基本面未变，金融机构资金欠配的局面也并未逆转，随着配置需求的再次释放，现券有望重返震荡偏强态势。

“（官方及财新PMI）有点背离，第一个中采（PMI）有点超预期，但感觉有点利空出尽的意思，收益率上了1个（基）点后就有买盘出来了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员亦表示，两个PMI数据走向不一致反映了经济尽管边际上出现改善，但还是羸弱的。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，8月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.4，上月和路透调查预估中值均为49.9。该指数创下2014年10月以来最高水准，当时为50.8。 与此同时，受产出和新业务回落影响，财新中国8月制造业PMI则小幅降至临界值50。

中国国家发改委主任徐绍史昨日表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。

上述上海的银行交易员还谈到，当前缺资产的局面并未改变，加上基本面也不支持收益率持续大幅上行，此前一波调整中因为市场情绪比较弱，多数机构也都想再观望看看，有没有更好的入场时机，一般收益率企稳了，买盘可能很快恢复，“前期获利回吐的也都是潜在多头了。”

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的五年期Shibor基准浮息债中标参考收益率为2.9064%，20年期固息增发债中标收益率为3.5255%；同时招标新发行的10年期固息债中标利率为3.18%。三期债对应投标倍数为3.55倍、6.62倍和6.10倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1925%/3.1850%，上日为3.1925%/3.1875%。