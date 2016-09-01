《台湾新债预测》10年公债105/11期得标利率料在0.665-0.680%

* 标售标的：10年公债105/11

* 标售时间：周五(2日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：0.665-0.68%

* 受访机构：10家

路透台北9月1日 - 台湾央行周五将代财政部标售10年期公债105/11 。路透调查显示，10年公债105/11期得标利率料在0.665-0.68%。

路透周四采访10家金融机构，包括二家大型寿险、四家银行及四家证/票券商，预估区间中值在0.665-0.68%，大区间落在0.66-0.70%。

本周五央行将代财政部标售105/11期公债，金额预定300亿台币。9月7日(三)发行。此期公债发行前交易落于0.6251-0.6830%。前一期10年公债105/4增额发行券，得标利率在0.8020%。

以下为交易员观点整理：

--美国联邦储备理事会(FED)官员近期演说偏向鹰派，市场解读美国9月升息机率升高，这连带使台湾央行9月再降息的机率走低，降低投资盘胃纳。

--虽然105/11期公债空单量接近标售金额的三分之一，不过部分可能来自于持有其他期冷券、进而放空此期流动券。实际在105/11期初级标售市场的回补动能，预料不致太强。

--虽然对105/11期公债标售利率预估是发行前交易的偏高水位，但不致上行太多，因为银行业对资金配置仍有一定压力。

--今年以来10年公债殖利率大幅下行，债市交易商获利颇丰，对流动券殖利率小幅上扬具一定忍耐度，殖利率小幅回弹也算符合交易商的期待。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型寿险一 0.66 0.68

大型寿险二 0.66 0.68

证券商一 0.68 0.68

证券商二 0.68 0.70

证券商三 0.67 0.69

票券商一 0.67 0.68

大型银行一 0.66 0.68

大型银行二 0.66 0.68

大型银行三 0.66 0.68

大型银行四 0.67 0.68

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