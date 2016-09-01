中国汇市：人民币早盘略跌，G20峰会结束前料难有明显变化

* 人民币早盘略跌，中间价则反弹逾120点

* 6.68元附近大行继续提供美元流动性

* 市场对超预期的中国官方制造业PMI几无反应

* G20峰会结束前汇价料难有明显变化

* 市场价稳定，人民币汇率指数升至两周高点

路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价略跌，但维持在中间价上下20点左右波动，中间价则反弹逾120点。交易员称，今日中间价反弹，但无奈即期市场依旧在6.68元附近交投，大行守稳该点位的意图明显，料G20峰会结束前难有明显变化。

他们并指出，今早中国公布的官方制造业PMI指数表现较好，但市场反应平静，以往重大会议前汇市亦大体稳定，因此本周汇价走势并无明显意外；由于市场价稳定，人民币汇率指数因为美元指数上涨而升至两周高点。

“这两天太明显了，有啥分析的啊，跌不跌破6.7，也得等会议结束了再说，看监管层怎么安排吧。”一中资行交易员称。

2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州举行。

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下50.4的近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.6802元,上日收报6.6783元，夜盘终报6.679元。今日人民币兑美元中间价 报6.6784元，上日中间价为6.6908元。人民币兑美元即期成交额 为81.7亿美元，上日半日为119.1亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势蹒跚；在美国周五公布重要的非农就业数据前，美元涨势止步。该数据料影响市场的短期利率预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.23%至94.54的两周高点；SDR篮子指数微升至95.23，BIS篮子指数微升至95.22。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.835元, 上日尾盘为6.8263元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.69元, 上一交易日尾盘报6.6915元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6796；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。