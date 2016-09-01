台湾股市：收跌至逾一周新低，关注美国非农就业数据影响

路透台北9月1日 - 台湾股市周四收跌，勉强守在九千点大关之上。分析师表示，外资加码台股力道稍缓，且市场关注周五美国非农就业数据对美联储升息的影响，令台股跌至逾一周低位。

台股 收跌0.75%,至9,001.15点，收盘前低是8月22日的8,981.81点；今日成交初值 为791.38亿台币，上交易日修正后为870.49亿。

新光投信谢学云协理说，台股仰仗外资资金挹注，但外资近来对台股似稍有缩手，成交量趋少。虽然近半年以来，外资资金流入台股、买超台股的金额在亚股中相对显着，但美国联邦储备理事会(FED)即将升息的情况下，对新兴股市的压力稍大，外资的动作成为后市关键。

〞看台币表现怎么样，没有大跌就还好。〞他说。

他并表示，迄今为止台币 表现相对稳健，不过若是本周五美国就业报告强劲，可能引发市场认为美国联邦储备理事会提前到9月升息，则短线国际资金将重新调整配置，不排除稍撤出新兴市场。

但谢学云也表示，虽然短期国际资金可能先退出台股，不过美国因经济好转而升息，对以全球出口为经济成长重心的台湾而言，仍然是一大利多，中长期而言不能算是利空。

分析师预估，明日在等待美国就业数据之下，市场可能会静待数据出炉。他们预估，台股明日的交易区间料在8,950-9,100点。

周五将公布的美国非农就业数据被视为反映美国就业市场力度的主要指标。接受路透访问的分析师预期8月非农就业岗位将增加18万个，逊于7月的增加25.5万个。