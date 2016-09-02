《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--9月2日

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透上海9月2日 - 因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启 的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调 节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。 尽管中国8月官方制造业PMI等数据有所改善，但他们认为，经济下行压力不减，货币政策稳健基调不会改 变，将继续在需求侧提供托底。考虑到目前内外部环境复杂、政策效应递减，央行料继续仰赖公开市场操作配 合MLF(中期借贷便利)等定向工具，降准降息概率均较低。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +7,908 --------------------------------------------------------------------------------------- 8/27-9/2 515 -- -- 3,100 5,350 -- -1,735 --------------------------------------------------------------------------------------- 8/20-8/26 -- -- -- 7,150 4,050 -- +3,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 8/13-8/19 755 -- -- 4,050 4,650 -- +155 --------------------------------------------------------------------------------------- 8/6-8/12 -- -- -- 4,650 3,750 -- +900 --------------------------------------------------------------------------------------- 7/30-8/5 735 -- -- 3,750 6,100 -- -1,615 --------------------------------------------------------------------------------------- 7/23-7/29 -- -- -- 6,100 2,850 -- +3,250 --------------------------------------------------------------------------------------- 7/16-7/22 1,103 -- -- 2,850 1,300 -- +2,653 --------------------------------------------------------------------------------------- 7/9-7/15 -- -- -- 1,300 1,950 -- -650 --------------------------------------------------------------------------------------- 7/2-7/8 -- -- -- 1,950 8,400 -- -6,450 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/25-7/1 -- -- -- 8,400 6,600 -- +1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/18-6/24 -- -- -- 6,600 3,200 -- +3,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/13-6/17 -- -- -- 2,500 1,450 -- +1,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 6/4-6/12 -- -- -- 2,150 3,900 -- -1,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/28-6/3 -- -- -- 3,900 3,700 -- +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/21-5/27 -- -- -- 3,700 3,000 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/14-5/20 -- -- -- 3,000 2,500 -- +500 --------------------------------------------------------------------------------------- 5/7-5/13 -- -- -- 2,500 3,600 -- -1,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/30-5/6 -- -- -- 3,600 5,800 -- -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/23-4/29 -- -- -- 5,800 8,700 -- -2,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/16-4/22 -- -- -- 8,700 1,900 -- +6,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/9-4/15 -- -- -- 1,900 1,200 -- +700 --------------------------------------------------------------------------------------- 4/2-4/8 -- -- -- 1,200 3,950 -- -2,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/26-4/1 -- -- -- 3,950 3,800 -- 150 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/19-3/25 -- -- -- 3,800 2,000 -- 1,800 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。 5.因端午假期，6月12日(周日)操作情况，计入6/4-6/12当周。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。