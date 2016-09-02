背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海9月2日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期 (亿元人民币) 9/2 100 -- 2.40% 9/2 300 2.25% -- 9/1 100 -- 2.40% 9/1 200 2.25% -- 8/31 100 -- 2.40% 8/31 400 2.25% -- 8/30 400 -- 2.40% 8/30 600 2.25% -- 8/29 300 -- 2.40% 8/29 600 2.25% -- 8/26 500 -- 2.40% 8/26 950 2.25% -- 8/25 800 -- 2.40% 8/25 1,400 2.25% -- 8/24 500 -- 2.40% 8/24 900 2.25% -- 8/23 1,000 2.25% -- 8/22 1,100 2.25% -- 8/19 450 2.25% -- 8/18 500 2.25% -- 8/17 1,000 2.25% -- 8/16 800 2.25% -- 8/15 1,300 2.25% -- 8/12 900 2.25% -- 8/11 1,000 2.25% -- 8/10 800 2.25% -- 8/9 700 2.25% -- 8/8 1,250 2.25% -- 8/5 900 2.25% -- 8/4 500 2.25% -- 8/3 550 2.25% -- 8/2 600 2.25% -- 8/1 1,200 2.25% -- 7/29 700 2.25% -- 7/28 800 2.25% -- 7/27 1,800 2.25% -- 7/26 1,300 2.25% -- 7/25 1,500 2.25% -- 7/22 700 2.25% -- 7/21 300 2.25% -- 7/20 750 2.25% -- 7/19 600 2.25% -- 7/18 500 2.25% -- 7/15 200 2.25% -- 7/14 200 2.25% -- 7/13 300 2.25% -- 7/12 300 2.25% -- 7/11 300 2.25% -- 7/8 200 2.25% -- 7/7 150 2.25% -- 7/6 300 2.25% -- 7/5 400 2.25% -- 7/4 900 2.25% -- 7/1 500 2.25% -- 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静