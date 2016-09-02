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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 14:35 BJT

背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

路透上海9月2日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)    14天期
          (亿元人民币)
   
     9/2       100        --         2.40%
     9/2       300       2.25%        --
     9/1       100        --         2.40%
     9/1       200       2.25%        --
     8/31      100        --         2.40%
     8/31      400       2.25%        --
     8/30      400        --         2.40%
     8/30      600       2.25%        --
     8/29      300        --         2.40%
     8/29      600       2.25%        --
     8/26      500        --         2.40%
     8/26      950       2.25%        --
     8/25      800        --         2.40%
     8/25    1,400       2.25%        --
     8/24      500        --         2.40%
     8/24      900       2.25%        --
     8/23    1,000       2.25%        --
     8/22    1,100       2.25%        --
     8/19      450       2.25%        --
     8/18      500       2.25%        --
     8/17    1,000       2.25%        --
     8/16      800       2.25%        --
     8/15    1,300       2.25%        --
     8/12      900       2.25%        --
     8/11    1,000       2.25%        --
     8/10      800       2.25%        --
     8/9       700       2.25%        --
     8/8     1,250       2.25%        --
     8/5       900       2.25%        --
     8/4       500       2.25%        --
     8/3       550       2.25%        --
     8/2       600       2.25%        --
     8/1     1,200       2.25%        --
     7/29      700       2.25%        --
     7/28      800       2.25%        --
     7/27    1,800       2.25%        --
     7/26    1,300       2.25%        --
     7/25    1,500       2.25%        --
     7/22      700       2.25%        --
     7/21      300       2.25%        --
     7/20      750       2.25%        --
     7/19      600       2.25%        --
     7/18      500       2.25%        --
     7/15      200       2.25%        --
     7/14      200       2.25%        --
     7/13      300       2.25%        --
     7/12      300       2.25%        --
     7/11      300       2.25%        --
     7/8       200       2.25%        --
     7/7       150       2.25%        --
     7/6       300       2.25%        --
     7/5       400       2.25%        --
     7/4       900       2.25%        --
     7/1       500       2.25%        --

2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    暂无
        
  注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吕雯瑾；审校 吴芳)

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