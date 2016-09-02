表格：外资及陆资在台股转为买超4.07亿台币，中止连两日卖超

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月2日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超4.07亿台币，中止先前连 两个交易日卖超共计103.89亿台币；上交易日为卖超87.08亿台币。 三大法人今日合计卖超57.45亿台币，上交易日修正后为卖超76.28亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 9/2 +4.07 -57.45 9/1 -87.08 -76.28r 本月累计 -83.01 -133.74 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静