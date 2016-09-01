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债券 | 2016年 9月 1日 星期四 15:41 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高位，因政治僵局继续

西班牙代首相拉霍伊在信任投票中获170票支持，而组建政府起码需要176票支持。为了赢得所需的绝对多数，他需要获得社会党的支持，但社会党议员全部投出反对票。

拉霍伊现在面临周五的第二轮投票，议员可在投票中弃权，简单多数即可使他组建人民党为首的少数派政府。拉霍伊或需11个弃权票就可赢得第二轮投票，但若社会党不肯放弃的话，他也有可能失利。

西班牙10年期公债收益率升至1.026%，为大约三周来最高水平，表现不及德债。不过，周三投票前公债收益率上升6个基点后，周四盘初升幅有限。

西班牙与德国公债之间的利差 徘徊在107个基点左右。上个月该利差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊或许能够组建新政府，从而结束数月的政治僵局。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 艾茂林/王兴亚；审校 张涛/蔡美珍)

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