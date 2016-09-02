《香港重要政经日程》--9月2日-9月19日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
================== 今日重要政经消息=================
*9月2日（周五）
新意网 公布全年业绩。
08:15 香港美国商会金融科技论坛。
15:00 维他奶 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月5日（周一）
阳光房地产基金 公布年度业绩。
公布8月份日经香港PMI。
9月6日（周二）
*09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
*10:00 中国忠旺 在中国举行股东特别大会。
16:15 中国冶金 中期业绩记者会。
9月7日（周三）
公布8月底止外汇储备资产。
*15:00 香港上市公司商会主办上市监管谘询论坛。
9月8日（周四）
新鸿基地产 公布全年业绩。
*08:30 大公国际信用与国际资本市场协会合办“一带一路”峰会。
9月9日（周五）
08:00 香港美国商会中国研讨会。
*10:30 大悦城地产 股东特别大会。
14:30 大家乐集团 股东周年大会。
*9月12日（周一）
10:30 阿里健康 股东特别大会。
9月13日（周二）
*09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
*11:30 TCL通讯 股东特别大会。
*9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
*9月16日（周五）
中秋节公众假期。
*9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静