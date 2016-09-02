台湾已公布经济指标--2016/9/2

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 7月 +1.2% -2.1% 9/7 -- 商品进口(y/y) 7月 -0.2% -10.0% 9/7 -- 外销订单(y/y) 7月 -3.4% -2.4% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +4.70% +4.42% 9/23 -- 季调失业率 7月 3.96% 3.96% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -0.31% +1.14% r 9/27 -- 外汇存底(亿美元) 7月底 4,340.87 4,335.52 9/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +1.23% +0.91% r 9/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静