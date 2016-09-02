台湾经济指标预测--9月2日至11月21日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 9月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 1620 外汇存底 8月 -- 4,340.87亿美元 9/6 0830 消费者物价指 8月 -- +1.23% 数(CPI) 9/7 1600 出口 8月 -- +1.2% * 9月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- -3.4% 年变动率 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.96% *9/23 1620 M2年增率 8月 -- +4.70% * 9月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/27 1600 工业生产指数 8月 -- -0.31% * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% *-- 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静