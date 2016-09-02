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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:00 BJT

台湾经济指标预测--9月2日至11月21日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：  
    * 9月5日当周    

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      9/5      1620       外汇存底       8月             --        4,340.87亿美元
      9/6      0830   消费者物价指       8月             --                +1.23%
                           数(CPI)                           
      9/7      1600           出口       8月             --                 +1.2%
    * 9月19日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     9/22      1600       外销订单       8月             --                 -3.4%
                          年变动率                           
     9/22      0830     季调失业率       8月             --                 3.96%
    *9/23      1620       M2年增率       8月             --                +4.70%
    * 9月26日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     9/27      1600   工业生产指数       8月             --                -0.31%
    * 11月21日当周   

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
    11/21      1620         经常帐    第三季             --       顺差171.3亿美元
     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                  前值
       --  1700(预)       重贴现率     第三季            --                1.375%
      *--      0830     经济成长率     第三季            --                +0.70%
                            (初值)                                 (第二季统计值)
 
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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