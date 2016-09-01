《台湾利率预测》9月短票利率料在0.28-0.31%，美联储态度是关键

路透台北9月1日 - 美联储鹰派言论令升息预期上扬，连带也令市场对台湾央行9月降息的期望降温。交易员指出，9月提存期短票利率走势的关键，在于美联储本月货币政策会议上可能采取何种行动，若是无风无雨，利率区间料在0.28-0.31%。

他们表示，8月市场资金相当宽裕，短票成交利率落在0.29%附近，9月提存期上旬也可望维持此一水准，但下旬受季底因素影响，可能会上扬至0.31%或更高。

但若是美联储在9月20-21日货币政策会议作出升息决议，剧本将重新改写。市场对月底央行理监事会议继续降息的预期料大幅降低，且因资金恐回流美国，短率料将有攀升的可能。

〞今天台电标售164天短票利率来到0.361%，之前低的时候只有0.355%，利率像已来到底部。〞一位大型票券商交易主管说。

另一大型公股银行主管也称，现在对央行是否继续降息的预期已经降温，不过还是要看央行如何调控资金。且9月公债到期还本与付息的金额将近1,000亿台币，但预计发行金额只有300亿，市场资金还是偏多。

9月提存期宽松因素有：央行定存单到期4兆9,655.3亿台币；公债到期还本与付息997.9875亿台币。

紧缩因素方面，9月提存期有中央银行标售1年期定存单，金额1600亿、标售两年期定存单300亿台币；财政部标售10年期105/11期公债，目标金额300亿台币。

以下为各金融机构对9月提存期的30天期自保短票利率预测：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.28 0.31

票券公司二 0.28 0.31

票券公司三 0.28 0.31

大型银行一 0.28 0.30

大型银行二 0.28 0.31

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