台湾货币市场：9月2日及下提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透台北9月2日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期532亿台币。 --兆丰金发放203.997亿台币现金股利。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 下提存期 宽松因素： --央行存单到期 5兆(万亿)1,059.3亿台币。 09/03 4亿台币 09/05 3,673亿台币 09/06 3,889亿台币 09/07 1,296.5亿台币 09/08 1,588.5亿台币 09/09 2,689亿台币 09/12 3,079.5亿台币 09/13 4,317.8亿台币 09/14 2,017亿台币 09/15 2,527亿台币 09/16 1,616亿台币 09/19 2,469.5亿台币 09/20 2,756.5亿台币 09/21 3,974亿台币 09/22 3,227亿台币 09/23 1,620亿台币 09/26 3,445.5亿台币 09/27 1,619亿台币 09/28 2,322.5亿台币 *09/29 1,410亿台币 09/30 8亿台币 10/03 1,510亿台币 --公债还本与付息共997.9875亿台币。 9/8 95甲6期本金 850亿台币 9/8 95甲6期10息 15.9375亿台币 9/9 98甲6期7息 11亿台币 9/11 90乙1期15息 14.8亿台币 9/11 104甲12期1息 10.6875亿台币 9/18 102甲10期3息 13.125亿台币 9/21 96甲6期9息 15.4375亿台币 9/21 99甲8期6息 9亿台币 9/24 97甲6期8息 17亿台币 9/24 101甲9期4息 8.4375亿台币 9/26 103甲13期2息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 9/07：彰化银行29.6亿台币、统一超74.85亿台币。 9/08：大立光85.18亿台币。 9/09：统一113.64亿台币、日月光124.77亿台币、华南金62.41亿台币。 9/14：合库金33.22亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/6: 中央银行发行364天期定存单，金额1,600亿台币，5日标售。 --9/7：财政部发行105甲11期公债，金额预计300亿台币，10年期，2日标售。 --9/19:中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，14日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静