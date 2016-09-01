东南亚股市：在美国就业数据公布前下跌；印尼股市挫跌1%

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.63 -2.09 -0.56 +12.56 332.82 新加坡 2816.47 -4.12 -0.15 -2.30 2882.73 马来西亚 1670.55 -7.51 -0.45 -1.30 1692.51 泰国 1539.71 -8.73 -0.56 +19.54 1288.02 印尼 5334.55 -51.54 -0.96 +16.14 4593.01 菲律宾 7773.31 -14.06 -0.18 +11.81 6952.08 越南 669.19 -5.44 -0.81 +15.57 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <