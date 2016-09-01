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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 18:19 BJT

东南亚股市：在美国就业数据公布前下跌；印尼股市挫跌1%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.63    -2.09   -0.56  +12.56   332.82
    新加坡                     2816.47    -4.12   -0.15   -2.30  2882.73
    马来西亚                  1670.55    -7.51   -0.45   -1.30  1692.51
    泰国                      1539.71    -8.73   -0.56  +19.54  1288.02
    印尼                      5334.55   -51.54   -0.96  +16.14  4593.01
    菲律宾                     7773.31   -14.06   -0.18  +11.81  6952.08
    越南                        669.19    -5.44   -0.81  +15.57   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)

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