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亚洲 | 2016年 9月 1日 星期四 18:30 BJT

路透基点：中国山东东营方圆有色金属签署3.6亿美元贷款--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，山东方圆有色金属集团与10家银行签署了3.6亿美元的境外一年期贷款。

德意志银行与荷兰安智银行(ING)担任牵头行兼簿记行。德意志银行也是贷款代理行。

8月19日签署协议时规模为3.2亿美元。随后中信银行国际在8月25日签署了4,000万美元的弹性增贷。这笔贷款4月启动的时候，最初目标是2.5亿美元。

平均期限为0.79年。利率为Libor加码235个基点，最高综合收益为330个基点。

集团旗下的中国山东东营方圆有色金属有限公司和东营鲁方金属材料有限公司为借款人。资金用于出口前融资。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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