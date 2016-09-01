马来西亚期市：棕榈油期货触及约三周最低，因豆油下跌且供给紧张缓解

路透吉隆坡9月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四下跌，触及近三周最低，追随豆油价格的跌势。

交易员还表示，棕榈油下滑还因为市场供给紧张态势有所缓解，尽管稍早船货验证机构发布的出口数据强劲。

“芝加哥市场一直不太好。与此同时，(供给)紧张态势在缓解，买家已经满足了需求，现在也没有买入库存，”另一位在吉隆坡的交易员说，指的是芝加哥大豆的走势。

豆油价格下跌，因市场预期美国大豆产量料不错。芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约下跌0.2%。

棕榈油价格受豆油价格的影响，因两者要竞争全球植物油市场的份额。

指标11月棕榈油期货 收盘下跌0.2%，至每吨2,520马币(林吉特)。盘中一度低见2,487马币，为8月12日以来最低。

成交量为41,775口。棕榈油本周料将连续第二周下滑，而之前则连续三周上扬。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据显示，8月马来西亚棕榈油出口较前月上升26-27%，得益于印度的需求。

路透技术分析师王涛表示，在跌破2,511马币的支撑位之后，棕榈油或降至2,477马币。

大商所1月豆油合约 下跌0.9%。(完)

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