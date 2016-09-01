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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 21:35 BJT

美国热股：FIVE BELOW预计第三季净营收低于分析师预期，盘初股价大跌

路透9月1日 - 美国服装零售商FIVE BELOW 周三公布，第三季净营收预计为1.99-2.02亿美元之间，低于分析师预期的2.039亿。

该公司周三收报44.56美元，周四盘初大跌2.9%，报43.27美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)

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