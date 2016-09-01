美国热股：FIVE BELOW预计第三季净营收低于分析师预期，盘初股价大跌

日本债市：公债价格下跌，但股市疲弱限制其跌势

由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <