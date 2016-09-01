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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 21:36 BJT

美国热股：澳门博彩收入两年来首见回升，Wynn Resorts盘初急升

路透9月1日 - 澳门政府周四公布，今年8月博彩收入按年回升1.1%，为自2014年5月以来赌收首见上升。 此前，Wynn Resorts 旗下永利澳门投资40亿美元的度假村开业。

Wynn Resorts股价周三收于89.32美元，周四盘初急升5.5%，报94.26美元。(完)

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