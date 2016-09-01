美国热股：澳门博彩收入两年来首见回升，Wynn Resorts盘初急升

香港个股：华人置业称拟宣派每股2港元的特别中期股息
路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。
路透9月1日 - 澳门政府周四公布，今年8月博彩收入按年回升1.1%，为自2014年5月以来赌收首见上升。 此前，Wynn Resorts 旗下永利澳门投资40亿美元的度假村开业。
Wynn Resorts股价周三收于89.32美元，周四盘初急升5.5%，报94.26美元。(完)
路透香港1月16日 - 香港地产投资公司--华人置业 周一宣布，拟宣派每股合共2港元的特别中期股息，将派付予在2月1日名列公司股东名册的股东。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <