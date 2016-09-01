国际油市：亚洲燃料油偏多人气增强，因库存下降

路透新加坡9月1日 - 新加坡燃料油市场的偏多人气周四得到强化，因官方数据显示陆上库存降至18个月低位。

“库存水平终于更加趋于平衡，甚至可能略倾向于紧张，在替换库存几周内开始回流之前，这令近期内人气改善，”一位在新加坡的交易员说。

根据新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据，截至8月31日当周，新加坡陆上燃料油供给下降86.8万桶或约13万吨，至18个月低点2,056万桶或310万吨。

过去四周，陆上燃料油供应呈现下滑，8月累计下降618万桶或92.3万吨。

基于汤森路透Supply Chain and Commodities Research的最新预估，9月到岸东亚的西方燃料油为360-380万吨，较8月增长10%。

根据行业消息人士，截至0900 GMT时，新加坡380-cst燃料油近月9月/10月跨月价差 较周三上升0.25美元，逆价差每吨1.50美元。

380-cst燃料油10月/11月跨月价差以及11月/12月跨月价差分别攀升0.30美元，逆价差分别为每吨1.30美元和0.55美元。

在实货市场，380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF下跌0.34美元，至每吨较新加坡报价高0.94美元。

普式窗口报告有三笔现货交易达成，对现货升水造成打压。(完)

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