国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升，但供给仍旧偏高

路透新加坡9月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从两周低点处上升，来到每吨22.48美元的两日高位，出现来自韩国的需求，且一裂解装置停产后快速复产。

韩国最大石化公司LG化学表示，将恢复年产116万吨的位于丽水的石脑油裂解装置。该装置周三遭遇短暂的关闭。

韩国丽水石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水11至逾13美元的价格，购入四艘10月到岸丽水的石脑油船货。

每艘船货为2.5万吨。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约0.50美元的价格，向Socar出售3.5万吨10月25-27日从New Mangalore装船的石脑油船货。

这一小幅度升水与该公司近期出售给Petro-Diamond的9月28-30日船期的船货大体持稳。

不过供给居高不下，尽管不像之前那么严重。交易员表示这仍是卖家面临的一个问题。

这是亚洲市场C&F价格持续出现贴水的主要原因。

亚洲汽油裂解价差上涨8.4%或0.53美元，来到每桶6.83美元的三日高位，但基本面并不是特别好。

官方数据显示，8月31日止当周新加坡陆上轻质馏分油库存小增2%或27.5万桶，达到1,364万桶的两周高位。

尽管目前的库存大幅低于3月2日创下的纪录高位1,554万桶，但比去年同期要高。

新加坡现货市场上有五笔交易达成，三笔是汽油，两笔是石脑油。(完)

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