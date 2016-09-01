国际油市：高库存抑制亚洲柴油和航煤市场的涨势

路透新加坡9月1日 - 业内消息人士周四表示，新加坡居高不下的库存抑制了柴油和航煤价差的涨幅。

International Enterprise的数据显示，8月31日当周新加坡陆上中质馏分油库存升至两周高位1,407.6万桶。

一位在新加坡的交易员说，大量的库存主要是由含硫10ppm柴油和航煤组成。

他还表示，新加坡含硫500ppm柴油市场供需大体均衡，供给稍短缺一些。

“我认为500ppm(柴油)即期(供给)或仍然缺乏...需求主要来自于北亚的船用燃料油市场，”他说。

另一位馏分油交易员说，柴油裂解价差预计在未来几周保持低迷，尽管亚洲地区有炼化装置的维护。

“我认为未来基本(需求)仍然低迷，”他说。持续的来自中国的大量柴油出口预计会对市场构成压力。

不过一些来自越南的现货需求帮助支撑市场。交易员表示，越南的Saigon Petro在求购1万吨10月船期的柴油。

交易员表示，在中东市场，巴林石油公司可能出售最多6万吨航煤给位于迪拜的E3 Energy，船期为9月6-9日，从Sitra装船，价格为每桶较中东报价升水约0.70美元。还未能立即确认。

新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，未见航煤交易。

道达尔以较新加坡9月15-21日报价平价的水平，从维多购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为9月21-25日。

中石油以较新加坡9月15-21日报价平价的水平，向道达尔出售15万桶含硫500ppm的柴油，船期为9月16-20日。(完)

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