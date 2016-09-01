版本:
中国
债券 | 2016年 9月 1日 星期四 22:31 BJT

标题新闻：欧洲理事会主席称本月16日欧盟会议将讨论欧盟在英国退欧后的未来，但不会磋商策略

欧洲理事会主席图斯克

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐