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债券 | 2016年 9月 1日 星期四 23:56 BJT

欧元债市：公债价格因新债供应而承压，西班牙公债收益率触及一个月高位

* 西班牙10年期公债收益率触及一个月高位1.05%

* 西班牙代首相拉霍伊在议会对他的信任投票中失败

* 公债供应和经济数据推高欧元区公债收益率

* 法国和西班牙发售约130亿欧元公债

路透伦敦9月1日 - 西班牙公债收益率周四上升至近一个月最高水准，因新债供应和西班牙代首相拉霍伊在议会对他的信任投票中失败，导致西班牙可能在一年内举行第三次大选。

在9月首个交易日，欧元区公债收益率走升1-2个基点不等，因9月又有大量公债供应入市，以及英国制造业在6月退欧公投后遭到最初的冲击后强劲反弹。

法国和西班牙发售约130亿欧元公债，经历夏季淡季之后，本周欧元区公债供应反弹。

西班牙公债在新债标售前进一步承压，本周该国公债面临压力，因西班牙正努力结束数月以来的政治僵局。

西班牙10年期公债收益率 升6个基点，至1.06%，此前西班牙标售45亿欧元公债，均以较低的收益率完成所有年期的公债标售。

西班牙代首相拉霍伊在信任投票中获170票支持，而组建政府起码需要176票支持。为了赢得所需的绝对多数，他需要获得社会党的支持，但社会党议员全部投出反对票。

拉霍伊现在面临周五的第二轮投票，议员可在投票中弃权，简单多数即可使他组建人民党为首的少数派政府。拉霍伊或需11个弃权票就可赢得第二轮投票，但若社会党不肯放弃的话，他也有可能失利。

西班牙与德国公债 收益率差徘徊在113个基点左右。上个月该收益率差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊或许能够组建新政府，从而结束数月的政治僵局。

英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位， 令英债价格下跌，从而压低其他欧洲国家公债。(完) 　　

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