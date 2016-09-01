欧元债市：公债价格因新债供应而承压，西班牙公债收益率触及一个月高位

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
* 西班牙10年期公债收益率触及一个月高位1.05%
* 西班牙代首相拉霍伊在议会对他的信任投票中失败
* 公债供应和经济数据推高欧元区公债收益率
* 法国和西班牙发售约130亿欧元公债
路透伦敦9月1日 - 西班牙公债收益率周四上升至近一个月最高水准，因新债供应和西班牙代首相拉霍伊在议会对他的信任投票中失败，导致西班牙可能在一年内举行第三次大选。
在9月首个交易日，欧元区公债收益率走升1-2个基点不等，因9月又有大量公债供应入市，以及英国制造业在6月退欧公投后遭到最初的冲击后强劲反弹。
法国和西班牙发售约130亿欧元公债，经历夏季淡季之后，本周欧元区公债供应反弹。
西班牙公债在新债标售前进一步承压，本周该国公债面临压力，因西班牙正努力结束数月以来的政治僵局。
西班牙10年期公债收益率 升6个基点，至1.06%，此前西班牙标售45亿欧元公债，均以较低的收益率完成所有年期的公债标售。
西班牙代首相拉霍伊在信任投票中获170票支持，而组建政府起码需要176票支持。为了赢得所需的绝对多数，他需要获得社会党的支持，但社会党议员全部投出反对票。
拉霍伊现在面临周五的第二轮投票，议员可在投票中弃权，简单多数即可使他组建人民党为首的少数派政府。拉霍伊或需11个弃权票就可赢得第二轮投票，但若社会党不肯放弃的话，他也有可能失利。
西班牙与德国公债 收益率差徘徊在113个基点左右。上个月该收益率差曾跌至100个基点下方，因寄望拉霍伊或许能够组建新政府，从而结束数月的政治僵局。
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位， 令英债价格下跌，从而压低其他欧洲国家公债。(完)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。