金属期市：锌触及15个月高位，因中国制造业PMI指数重回荣枯线之上

* 中国8月官方制造业PMI重回荣枯线之上

* 美元下跌，因美国制造业数据疲弱

* LME锡注册仓单降至11年低位

路透伦敦9月1日 - 伦敦期锌周四升至逾15个月高位，其他基本金属也上涨，因中国制造业PMI指数强劲，重回荣枯线之上，且美元下跌引发买盘。

期锡跳升至19个月高位，因库存下跌。期铅升至逾14个月以来最高，但期铝跌至一个月低位，因忧虑供应过剩。

中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。

“数据提振市场人气，显示大量使用金属的制造业已经反弹，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说，但指出，问题是反弹的势头能否在未来数月持续。

伦敦金属交易所(LME)期锌 升1.2%，收报每吨2,338美元，为去年5月以来最高。

“还没有技术信号显示上行趋势转弱，看来未来几日期锌表现仍然将亮丽。”Triland在报告中说。

期铅 攀升1.3%，收报1,930美元，为2015年6月来最高。期锡 上涨1.3%，至2015年2月来最高的19,125美元，

LME锡注册仓单周四减少150吨，至2,750吨，为2005年6月来最低。

美元下跌，也支撑金属价格。美国8月制造业指数意外下跌，令人重新担心美国经济的力度，拖累美元走低。

LME期铜 收涨0.3%，报每吨4,630美元，周二跌至6月24日来最低4,600美元，因供应增加。

LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四再增加11,250吨，至304,775吨，过去三周上升50%。