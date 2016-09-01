金属期市：锌触及15个月高位，因中国制造业PMI指数重回荣枯线之上

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
* 中国8月官方制造业PMI重回荣枯线之上
* 美元下跌，因美国制造业数据疲弱
* LME锡注册仓单降至11年低位
路透伦敦9月1日 - 伦敦期锌周四升至逾15个月高位，其他基本金属也上涨，因中国制造业PMI指数强劲，重回荣枯线之上，且美元下跌引发买盘。
期锡跳升至19个月高位，因库存下跌。期铅升至逾14个月以来最高，但期铝跌至一个月低位，因忧虑供应过剩。
中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。
“数据提振市场人气，显示大量使用金属的制造业已经反弹，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说，但指出，问题是反弹的势头能否在未来数月持续。
伦敦金属交易所(LME)期锌 升1.2%，收报每吨2,338美元，为去年5月以来最高。
“还没有技术信号显示上行趋势转弱，看来未来几日期锌表现仍然将亮丽。”Triland在报告中说。
期铅 攀升1.3%，收报1,930美元，为2015年6月来最高。期锡 上涨1.3%，至2015年2月来最高的19,125美元，
LME锡注册仓单周四减少150吨，至2,750吨，为2005年6月来最低。
美元下跌，也支撑金属价格。美国8月制造业指数意外下跌，令人重新担心美国经济的力度，拖累美元走低。
LME期铜 收涨0.3%，报每吨4,630美元，周二跌至6月24日来最低4,600美元，因供应增加。
LME铜库存MCUSTX-TOTAL周四再增加11,250吨，至304,775吨，过去三周上升50%。
期铝 盘中触及一个月低位1,598.50美元，尾盘反弹，终场小幅收高0.1%，至1,615美元。期镍 收涨1.5%，至9,910美元。(完)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <