日韩经济指标预测--9月2日-9月9日****

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月2日当周 9月1日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 9月2日(五) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.3 9月5日当周 9月5日(一) 0000 日本加班工资 7月 -- -0.1% 9月6日(二) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,648 9月7日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.5 领先指标 -- 持平 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 7月 -- 盈余9,744 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- +0.2% GDP(较前季) -- 持平 9月8日(四) 1500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 45.1 0300 韩国L货供额 7月 -- +7.3% 9月9日(五) 0100 韩国基本利率 9月 -- +1.25% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <