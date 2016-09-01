版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          97.42    +0.23    +0.24   2829153
    京东                25.71    +0.30    +1.18   5595709
    新浪              78.75    +2.25    +2.94   3014845
    搜狐              41.41    -1.13    -2.66    288710
    网易             215.91    +3.94    +1.86   1128875
    百度             176.55    +5.48    +3.20   3606859
    
    台湾
    台湾积体电路       28.96    +0.22    +0.77   1226716
    联电                1.86    +0.00    +0.00    864734
    日月光              6.05    -0.01    -0.17     97375
    硅品精密           7.30    -0.06    -0.82    188528
    和信超媒体         2.66    +0.11    +4.31       410
    友达                3.77    -0.09    -2.33    288216
    中华电信           35.65    -0.20    -0.56     33532
    台湾国际航电      48.86    -0.22    -0.45   1856106
    
    香港
    中国移动           60.94    +0.23    +0.38    145038
    中国联通           11.39    +0.15    +1.33     38002
    中国电信           51.70    +0.18    +0.35      2415
    中芯国际            5.51    +0.09    +1.66     15504
    电讯盈科         6.40    +0.10    +1.59      1110
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐