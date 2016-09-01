《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月1日

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 97.42 +0.23 +0.24 2829153 京东 25.71 +0.30 +1.18 5595709 新浪 78.75 +2.25 +2.94 3014845 搜狐 41.41 -1.13 -2.66 288710 网易 215.91 +3.94 +1.86 1128875 百度 176.55 +5.48 +3.20 3606859 台湾 台湾积体电路 28.96 +0.22 +0.77 1226716 联电 1.86 +0.00 +0.00 864734 日月光 6.05 -0.01 -0.17 97375 硅品精密 7.30 -0.06 -0.82 188528 和信超媒体 2.66 +0.11 +4.31 410 友达 3.77 -0.09 -2.33 288216 中华电信 35.65 -0.20 -0.56 33532 台湾国际航电 48.86 -0.22 -0.45 1856106 香港 中国移动 60.94 +0.23 +0.38 145038 中国联通 11.39 +0.15 +1.33 38002 中国电信 51.70 +0.18 +0.35 2415 中芯国际 5.51 +0.09 +1.66 15504 电讯盈科 6.40 +0.10 +1.59 1110 (完)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <