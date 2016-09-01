版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 06:33 BJT

****澳新经济指标预测--9月2日-9月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值   
 
        
    9月2日当周             

    9月2日(五)
    暂无重要经济指标公布
    
    9月5日当周 
    
    9月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                          8月        --        53.9
    
    9月5日(一)
    0030 澳洲MI通胀指标(较前月)                     8月        --         --
    0130 澳洲企业库存                             第二季       --       +0.4%
             企业总获利                                        --       -4.7%
             企业税前获利                                      --      -15.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                        8月        --      -12.6%
                网络招聘广告                                   --       -0.7%

    9月6日(二)
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                   第二季       --   赤字208.0
           净出口对GDP的贡献                                   --      +1.10%
    0430 澳洲央行利率决定                           9月       1.5%      1.50%
    2245 新西兰制造业销售                         第二季       --       -1.2%
        
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                          8月        --        51.6
    
    9月7日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季       --        1.1%
                              (较上年同期)                     --        3.1%
    
    9月8日(四)
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)             7月        --   逆差31.95
                       进口                                    --       +2.0%
                       出口                                    --       -1.0%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)               8月        --       +0.3%
                             (较上年同期)                      --       +5.8%
    
    9月9日(五)
    0130 澳洲房屋融资                               7月        --       +1.2%
             投资性房屋融资                                    --       +3.2%   
   
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王琛；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐