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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 07:39 BJT

金砖国家：9月1日股汇市收盘纵览

路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.29%，报891.08点。

中国股市：沪综指收跌，市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整

中国汇市：人民币窄幅盘整微收跌，市场静待明日美国非农数据

香港股市：恒指收在逾一年高位，受助于内地资金流入

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.58%，报58,236.268点。

巴西汇市：雷亚尔走软，交易员加大对10月降息的押注，此前巴西央行周三决定，连续第九次维持指标利率不变，但暗示如果顽强的高通胀情况消退，今年稍晚有可能降息。雷亚尔兑美元 收报3.2482/95，上日收报3.2281/93。

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南非股市：下跌，因投资者对正在发酵的政治风暴感到担心。指标Top-40指数 收盘下跌0.2%，报46,168.9点；大盘综合指数 收盘下跌0.19%，报52,631.33点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因美元受意外疲弱的制造业数据拖累

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印度股市：小幅收跌，结束近期涨势，Bharti Airtel 等电信股暴跌，此前Reliance Industries 宣布将推出4G网络以及超低价格数据服务。BSE指数 收盘下跌0.1%，报28,423.48点；NSE指数 收盘下跌0.13%，报8,774.65点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.95/66.96，上日收报66.955/66.965。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.56%，报944.96点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.56%，报490.63点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.93%，报65.92；卢布兑欧元 贬值1.34%，报73.793。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)

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