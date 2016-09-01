金砖国家：9月1日股汇市收盘纵览

中国期市：大连商交所铁矿石期货盘中涨8%创三年高位，投机热潮涌动
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.29%，报891.08点。
中国股市：沪综指收跌，市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整
中国汇市：人民币窄幅盘整微收跌，市场静待明日美国非农数据
香港股市：恒指收在逾一年高位，受助于内地资金流入
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.58%，报58,236.268点。
巴西汇市：雷亚尔走软，交易员加大对10月降息的押注，此前巴西央行周三决定，连续第九次维持指标利率不变，但暗示如果顽强的高通胀情况消退，今年稍晚有可能降息。雷亚尔兑美元 收报3.2482/95，上日收报3.2281/93。
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南非股市：下跌，因投资者对正在发酵的政治风暴感到担心。指标Top-40指数 收盘下跌0.2%，报46,168.9点；大盘综合指数 收盘下跌0.19%，报52,631.33点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因美元受意外疲弱的制造业数据拖累
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印度股市：小幅收跌，结束近期涨势，Bharti Airtel 等电信股暴跌，此前Reliance Industries 宣布将推出4G网络以及超低价格数据服务。BSE指数 收盘下跌0.1%，报28,423.48点；NSE指数 收盘下跌0.13%，报8,774.65点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.95/66.96，上日收报66.955/66.965。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.56%，报944.96点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.56%，报490.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.93%，报65.92；卢布兑欧元 贬值1.34%，报73.793。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
上周铁矿石和钢材价格双双录得去年11月以来的最佳周线表现，此前中国方面表示，将在6月底前关闭低质钢铁产品生产，这是中国当局应对产能过剩及治理污染而采取的最大胆举措。
路透上海1月16日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况： 1.公开发行: 发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注 (亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 深圳燃气 5 5 11/23-11/24 3.24% AAA 附第3年末投资人选择权 (第二期) 国家电力投资 40 5 8/9-8/11 2.94% AAA 附第3年末投资人选择权 集团 深圳燃气 5 5 7/11-7/13 2.97% AAA 附第3年末投资人选择权 成渝高速 10 5 6/17-6/20 3.48% AAA 国家电力投资
由于投资者在密集发债前夕持谨慎态度，债市出现下跌；日本财务省将在周二发行1.1 万亿(兆)日圆(96.4亿美元)20年期公债，周四将发行2.4万亿日圆五年期公债，1月24日还将 发行5,000亿日圆40年期公债。 日股日经指数 下跌逾1%，回吐今年以来录得的全部涨幅。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.220% +0.5 -0.225% 五年期公债 -0.125% +1.0 -0.135% 10年期公债 0.050% +0.5 0.045% 20年期公债 0.590% +0.0 0.590% 30年期公债 0.735% +0.5 0.730% 10年期公债期货 <