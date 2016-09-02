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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月2日

* 头版头条:

--证监会主席刘士余出席上市公司治理国际研讨会时表示，要抓紧修订《上市公司治理准则》，努力完善中国上市公司治理架构；要紧紧抓住上市公司信息披露透明度与及时全面这个牛鼻子；要全面加强对上市公司董、监、高三个层面人员的持续动态培训。

* 其他:

--今年以来，个人投资者的C类户网下打新股的年化收益率超过30%。业内人士预计，参与人数的激增将稀释暴利，预计套利机会将在三个月内消失。不过，参与网下打新的个人投资者有望给低估值大蓝筹带来千亿级资金的流入。

--截至8月31日，在基金业协会备案且已发行或收到交易所通过《无异议函》且已发行的企业ABS(资产支持证券)产品规模已超4,561亿元人民币，合计发行产品426只，涵盖91家券商、基金子公司等金融机构，其中今年以来的市场规模增量接近2,500亿元。

--百度 首次向外界全面展示其人工智能成果--“百度大脑”以及在语音、图像、自然语言理解和用户画像四大前沿能力，同时宣布对开发者、创业者及传统企业开放其核心能力和底层技术。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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