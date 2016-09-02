《中国报摘》--中国证券报9月2日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
* 头版头条:
--证监会主席刘士余出席上市公司治理国际研讨会时表示，要抓紧修订《上市公司治理准则》，努力完善中国上市公司治理架构；要紧紧抓住上市公司信息披露透明度与及时全面这个牛鼻子；要全面加强对上市公司董、监、高三个层面人员的持续动态培训。
* 其他:
--今年以来，个人投资者的C类户网下打新股的年化收益率超过30%。业内人士预计，参与人数的激增将稀释暴利，预计套利机会将在三个月内消失。不过，参与网下打新的个人投资者有望给低估值大蓝筹带来千亿级资金的流入。
--截至8月31日，在基金业协会备案且已发行或收到交易所通过《无异议函》且已发行的企业ABS(资产支持证券)产品规模已超4,561亿元人民币，合计发行产品426只，涵盖91家券商、基金子公司等金融机构，其中今年以来的市场规模增量接近2,500亿元。
--百度 首次向外界全面展示其人工智能成果--“百度大脑”以及在语音、图像、自然语言理解和用户画像四大前沿能力，同时宣布对开发者、创业者及传统企业开放其核心能力和底层技术。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静