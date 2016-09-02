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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 16:23 BJT

背景资料：台湾兆丰金纽约分行遭美国重罚事件过程一览

路透台北9月2日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 纽约分行日前遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，为台湾金融史上最大裁罚案。

以下为路透搜集整理的自2015年1-3月DFS对该分行金检后，整起事件发展经过：

--2015年1-3月间 纽约DFS金检兆丰银行纽约分行。

--2015年10月 美联储(FED)派员拜访台湾兆丰银总行，就金检报告内容与总行人员沟通。

--2016年2月9日 金检报告出炉，并对兆丰银纽约分行提出八大应”立刻改善”及”改善措施”，并规定兆丰银必须在3月24日前，就反洗钱及巴拿马文件中多个可疑帐的汇款交易提出补救计划及改善措施。

--3月29日 兆丰金前董事长蔡友才辞去董事长职务。

--5月底 兆丰银把美方金检报告送交台湾金融管理委员会。

--7月25日 美方对兆丰银下最后通牒，并开出约3.5亿美元的“罚单”，但金额双方可进一步协商。

--8月1日 兆丰银行总经理吴汉卿紧急向金管会和财政部报告此事。

--8月2日 兆丰银派员赴纽约与DFS官员沟通。

--8月4日 台湾金管会副主委桂先农拜访台湾央行总裁彭淮南，二财金部会联手〞援救〞兆丰银行。

--8月15日 财政部发布由徐光曦接任兆丰金董事长。

--8月16日 兆丰金进行新董事长交接，并召开董事会，授权董事长徐光曦与美方就罚款金额进行协商。

--8月17日 双方达成罚款降至1.8亿美元共识，徐光曦当晚即飞纽约，就合意书条文逐条协商。

--8月19日晚间 兆丰银与兆丰金先后召开董事会，通过史上最大罚金案；台北时间晚上10点半对外宣布此重大决议。

--8月22日 美国FED金检兆丰纽约分行，徐光曦再飞美国，并规划考察洛杉矶、纽约等分行。

--8月30日 台湾行政院长林全召开记者会力挺徐光曦。

--8月31日 徐光曦闪辞兆丰集团所有职务。

--9月1日 行政院核定由第一金控前董事长张兆顺接掌兆丰金董事长职务，并于9月2日交接。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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