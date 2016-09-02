背景资料：台湾兆丰金纽约分行遭美国重罚事件过程一览

达沃斯论坛：企业可通过关键开发目标释出12万亿美元商机--研究
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
路透台北9月2日 - 台湾大型公股金控--兆丰金 纽约分行日前遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，为台湾金融史上最大裁罚案。
以下为路透搜集整理的自2015年1-3月DFS对该分行金检后，整起事件发展经过：
--2015年1-3月间 纽约DFS金检兆丰银行纽约分行。
--2015年10月 美联储(FED)派员拜访台湾兆丰银总行，就金检报告内容与总行人员沟通。
--2016年2月9日 金检报告出炉，并对兆丰银纽约分行提出八大应”立刻改善”及”改善措施”，并规定兆丰银必须在3月24日前，就反洗钱及巴拿马文件中多个可疑帐的汇款交易提出补救计划及改善措施。
--3月29日 兆丰金前董事长蔡友才辞去董事长职务。
--5月底 兆丰银把美方金检报告送交台湾金融管理委员会。
--7月25日 美方对兆丰银下最后通牒，并开出约3.5亿美元的“罚单”，但金额双方可进一步协商。
--8月1日 兆丰银行总经理吴汉卿紧急向金管会和财政部报告此事。
--8月2日 兆丰银派员赴纽约与DFS官员沟通。
--8月4日 台湾金管会副主委桂先农拜访台湾央行总裁彭淮南，二财金部会联手〞援救〞兆丰银行。
--8月15日 财政部发布由徐光曦接任兆丰金董事长。
--8月16日 兆丰金进行新董事长交接，并召开董事会，授权董事长徐光曦与美方就罚款金额进行协商。
--8月17日 双方达成罚款降至1.8亿美元共识，徐光曦当晚即飞纽约，就合意书条文逐条协商。
--8月19日晚间 兆丰银与兆丰金先后召开董事会，通过史上最大罚金案；台北时间晚上10点半对外宣布此重大决议。
--8月22日 美国FED金检兆丰纽约分行，徐光曦再飞美国，并规划考察洛杉矶、纽约等分行。
--8月30日 台湾行政院长林全召开记者会力挺徐光曦。
--8月31日 徐光曦闪辞兆丰集团所有职务。
--9月1日 行政院核定由第一金控前董事长张兆顺接掌兆丰金董事长职务，并于9月2日交接。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。