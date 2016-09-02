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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日

**上海证券报**

--国家信息中心预测部撰文认为，受去产能、去泡沫和清理债务等因素影响，资金供需萎缩制约投资回升，中国经济增长仍有下行压力，内需对经济的支撑作用有所减弱。为此，应坚持实施积极的财政政策，适度扩大总需求。

**证券时报**

--摩根士丹利华鑫证券15.67%股权于8月31日起至9月29日，在上海联合产权交易所挂牌出让，出让方为华鑫证券，挂牌价格为2.36亿元人民币。

**金融时报**

--中国央行研究局首席经济学家马骏撰文认为，七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见意见》的出台，标志着中国从最高战略层面到各相关部委的层面已经形成高度共识，决心全力支持和推动绿色投融资，加速经济向绿色化转型。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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