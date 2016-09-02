《中国重要政经日程》--9月2日-9月24日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
=============================今日重要政经日程==========================
9月2日（周五）
--上午10时 商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注问题。
*--下午3时国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，科技部副部长李萌和北京市人民政府副市长隋振江介绍加强北京全国科技创新中心建设有关情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
9月3日（周六）
--G20工商峰会在浙江杭州举行。
*--全国人大常委会办公厅拟于上午10时在人民大会堂台湾厅举行新闻发布会，回答国防交通法草案、外资企业法等4部法律的修正案草案、关于授权在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的问题。
9月4日（周日）
--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。
9月6日（周二）
--第19次中国－东盟(10+1）领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第11届东亚峰会在老挝万象举行，至9月9日。中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问。
9月8日（周四）
*--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛在福建厦门举行，至11日。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
9月21日（周三）
--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
9月24日（周六）
--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 李文科)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静