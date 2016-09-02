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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报9月2日

**头版头条**

--香港恒生指数 占比最大的成分股汇丰 近日加大回购力度，北水又持续追捧，汇丰股价直扑60港元关口，券商亦正酝酿调升目标价。

**其他**

--澳门赌业经过连续26个月收入下跌后8月终于回升，澳博控股 执行董事梁安琪认为，博彩收入转跌为升对行业是一个好开始，不过是否真正转势，仍然有待进一步观察。

--华润医疗首席财务官李峙乐称，若条件成熟，日后会向凤凰医疗 注入更多资产，并有机会增持后者的股权。

--有传香港宽频 已提出收购申请九龙仓 旗下九仓电讯，香港宽频发言人拒绝对传闻作出回应。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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