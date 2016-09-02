《香港报摘》--经济日报9月2日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
**头版头条**
--香港恒生指数 占比最大的成分股汇丰 近日加大回购力度，北水又持续追捧，汇丰股价直扑60港元关口，券商亦正酝酿调升目标价。
**其他**
--澳门赌业经过连续26个月收入下跌后8月终于回升，澳博控股 执行董事梁安琪认为，博彩收入转跌为升对行业是一个好开始，不过是否真正转势，仍然有待进一步观察。
--华润医疗首席财务官李峙乐称，若条件成熟，日后会向凤凰医疗 注入更多资产，并有机会增持后者的股权。
--有传香港宽频 已提出收购申请九龙仓 旗下九仓电讯，香港宽频发言人拒绝对传闻作出回应。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静