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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:36 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月2日

*工商时报：

--台湾央行6月四度降息半码（0.125个百分点），根据央行最新金融统计月报，银行第二季存款加权平均利率降至0.65%，放款加权平均利率也降至2.02%，存放款利差来到1.37个百分点，均创下近六年新低。

--华航 新任董事长何煖轩表示，在删减无效航班之后，7月已经赚回罢工损失，公司已规划明年复飞伦敦，并正与长荣航空 协商资源互用等合作方案。法人估华航7月单月获利近10亿台币。

*经济日报：

--行政院会通过揽才方案，将推出四项租税措施，包括研议提供国际人才来台工作前三年薪资所得税优惠，提供研发单位聘雇人才一定期间的租税优惠，及增列外籍人士子女教育扣除额等。财政部官员透露，薪资所得优惠方面，考虑前三年减半课税，比照国际惯例。

--金管会挺新创产业，昨日宣布今年底前将推出天使基金及创新创业产业基金，长线目标各自筹资10亿台币投资新创产业，并带动整体银行业放款余额超过3,600亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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