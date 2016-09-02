《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月2日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
*工商时报：
--台湾央行6月四度降息半码（0.125个百分点），根据央行最新金融统计月报，银行第二季存款加权平均利率降至0.65%，放款加权平均利率也降至2.02%，存放款利差来到1.37个百分点，均创下近六年新低。
--华航 新任董事长何煖轩表示，在删减无效航班之后，7月已经赚回罢工损失，公司已规划明年复飞伦敦，并正与长荣航空 协商资源互用等合作方案。法人估华航7月单月获利近10亿台币。
*经济日报：
--行政院会通过揽才方案，将推出四项租税措施，包括研议提供国际人才来台工作前三年薪资所得税优惠，提供研发单位聘雇人才一定期间的租税优惠，及增列外籍人士子女教育扣除额等。财政部官员透露，薪资所得优惠方面，考虑前三年减半课税，比照国际惯例。
--金管会挺新创产业，昨日宣布今年底前将推出天使基金及创新创业产业基金，长线目标各自筹资10亿台币投资新创产业，并带动整体银行业放款余额超过3,600亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静