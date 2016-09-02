《香港报摘》--信报9月2日

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
**头版头条**
--楼价回升推动买家蜂拥入市，一手楼“盲抢”热潮再现，中国海外 于九龙东启德发展区的首个“港人港地”结束8天入票程序，市场消息称总入票突破一万张，成为1997年后九龙区收票最劲私人住宅新盘。
**其他**
--中国中铁 上半年完成新签订单4,177.5亿元人民币，公司副董事长兼执行董事姚桂清表示，今年全年新签订单将超过去年全年的9,580亿元。
--佐丹奴国际 于2000年斥资2亿港元向牛奶公司买入霍英东家族公司霍兴业堂置业持有于尖沙咀弥敦道文逊大厦的租赁权益，其后发现对方不当地多收690万港元费用，现决定入禀高等法院追讨有关款项。
--昂纳科技 联席主席兼行政总裁那庆林表示，公司正拓展光雷达（LiDAR）产品，主要用于未来汽车自动驾驶的环境感应装置。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。