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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月2日

9月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四
收市价的比较.(1美元=7.7571港元 )
    
    美股道琼工业指数 周四收高18.42点，或0.1%，报18,419.3点
。因科技股上涨抵销制造业萎缩和油价下跌带来的压力。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            120.640  0.46     14902     9.358
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.260    0.33     1655      2.873
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            60.940   0.38     145038    94.544
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            12.020   0.92     77431     18.648
           >                                               
 中石油    <0857.HK            65.870   -0.29    18802     5.110
           >                                               
 中石化    <0386.HK            71.340   -0.04    21554     5.534
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            37.880   1.83     3845942   58.768
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.700   0.35     2415      4.010
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.390   1.33     38002     8.835
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            5.750    0.35     975       4.460
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.340   0.45     9268      4.720
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            29.410   -1.64    1982      4.563
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            25.620   -1.23    7898      3.975
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            5.510    1.66     15504     0.855
           >

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