《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月2日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
9月2日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四 收市价的比较.(1美元=7.7571港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高18.42点，或0.1%，报18,419.3点 。因科技股上涨抵销制造业萎缩和油价下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 120.640 0.46 14902 9.358 > 中国铝业 <2600.HK 9.260 0.33 1655 2.873 > 中国移动 <0941.HK 60.940 0.38 145038 94.544 > 中国人寿 <2628.HK 12.020 0.92 77431 18.648 > 中石油 <0857.HK 65.870 -0.29 18802 5.110 > 中石化 <0386.HK 71.340 -0.04 21554 5.534 > 汇丰控股 <0005.HK 37.880 1.83 3845942 58.768 > 中电信 <0728.HK 51.700 0.35 2415 4.010 > 中国联通 <0762.HK 11.390 1.33 38002 8.835 > 兖州煤业 <1171.HK 5.750 0.35 975 4.460 > 华能国际 <0902.HK 24.340 0.45 9268 4.720 > 南方航空 <1055.HK 29.410 -1.64 1982 4.563 > 东方航空 <0670.HK 25.620 -1.23 7898 3.975 > 中芯国际 <0981.HK 5.510 1.66 15504 0.855 >
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静