《中国已公布新股发行上市日程表》--9月2日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 9/2 沪 网达软件 732189 5,520 7.26 22.97 兴业证券 9/6 9/2 深 先进数通 300541 3,000 11.07 22.98 国泰君安 9/6 9/5 沪 通用股份 780500 17,491.9085 *4.92 *22.98 中信建投 9/7 9/5 深 新晨科技 300542 2,255 *8.21 *22.98 安信证券 9/7 9/6 深 农尚环境 300536 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 9/8 9/8 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 9/12 9/20 沪 常熟银行 780128 222,27.2797 4.28 9.89 中信建投 9/22 9/21 沪 城地股份 732887 2,460 12.13 22.97 华创证券 9/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 9/2 深 江阴银行 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 *9/5 沪 正平股份 9,970 5.03 22.97 申万宏源 -- 深 朗科智能 1,500 22.52 22.46 中信证券 -- 沪 三角轮胎 20,000 22.07 22.98 安信证券 -- 深 亚泰国际 4,500 13.99 22.98 国泰君安 -- 沪 新天然气 4,000 26.66 22.99 西部证券 -- 深 创新股份 3,348 23.41 22.99 招商证券 -- 沪 振华股份 5,500 6.13 22.98 长江证券 -- 深 陇神戎发 2,167 13.64 22.99 华龙证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 曾祥进)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静