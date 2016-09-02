《全球汇市》美元在就业数据公布前处于守势，此前制造业数据令人失望

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1198 1.1196 +0.02 +3.11 1.0860 美元/日圆 103.22 103.23 -0.01 -14.20 120.30 欧元/日圆 115.59 115.57 +0.02 -11.40 130.47 美元/瑞郎 0.9796 0.9796 +0.00 -2.22 1.0018 英镑/美元 1.3270 1.3267 +0.02 -9.96 1.4738 美元/加元 1.3097 1.3100 -0.02 -5.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.6828 6.6857 -0.04 +1.75 6.5680 澳元/美元 0.7542 0.7551 -0.12 +3.67 0.7275 新西兰元/美元 0.7282 0.7279 +0.04 +6.70 0.6825 澳元/日圆 77.880 77.950 -0.09 -11.12 87.620 新西兰元/日圆 75.200 75.160 +0.05 -8.27 81.980 英镑/日圆 137.02 136.96 +0.04 -22.68 177.22 澳元/新西兰元 1.0356 1.0362 -0.06 -2.89 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/李爽/王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰/戴素萍)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静