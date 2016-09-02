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亚洲 | 2016年 9月 2日 星期五 08:55 BJT

《全球汇市》美元在就业数据公布前处于守势，此前制造业数据令人失望

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1198  1.1196  +0.02  +3.11  1.0860
    美元/日圆            103.22  103.23  -0.01 -14.20  120.30
    欧元/日圆         115.59  115.57  +0.02 -11.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9796  0.9796  +0.00  -2.22  1.0018
    英镑/美元            1.3270  1.3267  +0.02  -9.96  1.4738
    美元/加元            1.3097  1.3100  -0.02  -5.36  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6828  6.6857  -0.04  +1.75  6.5680
    澳元/美元            0.7542  0.7551  -0.12  +3.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7282  0.7279  +0.04  +6.70  0.6825
    澳元/日圆         77.880  77.950  -0.09 -11.12  87.620
    新西兰元/日圆     75.200  75.160  +0.05  -8.27  81.980
    英镑/日圆         137.02  136.96  +0.04 -22.68  177.22
    澳元/新西兰元     1.0356  1.0362  -0.06  -2.89  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/李爽/王颖/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰/戴素萍)

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