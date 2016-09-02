《全球重要经济事件一览表》--9月2日-9月9日

《路透晚报》--1月16日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月2日(五)
美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“利率指标”发表演说(1700)
奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行总裁诺沃特尼举行记者会(0630)。奥地利央行副总裁Andreas Ittner参加主题为金融监管的小组讨论会(0830)。奥地利央行举行记者招待会，总裁诺沃特尼将出席(1100)。
北京--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳集中回应媒体近期关注问题(0200)。
9月3日(六)
意大利切尔诺比奥--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个小组讨论会上讲话(0630)。
中国杭州--G20工商峰会(至9月4日)。
9月4日(日)
中国杭州--2016年G20领导人峰会，至9月5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还出席金砖国家领导人非正式会晤。
9月5日(一)
卢布尔雅那--布莱德战略论坛(Bled Strategic Forum)。
9月6日(二)
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
瑞士卢塞恩--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一经济会议上发表演讲(1615)。
马尼拉--欧洲货币杂志的2016年菲律宾投资论坛。菲律宾央行总裁泰谭柯将出席。
老挝万象--第19次中国－东盟(10+1）领导人会议暨中国－东盟建立对话关系25周年纪念峰会、第19次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第11届东亚峰会，至9月9日。中国国务院总理李克强将出席，并对老挝进行正式访问。
9月7日(三)
美国里诺--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济前景发表讲话(0115)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1800)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，公布货币政策报告(0730)。
伦敦--英国央行总裁卡尼出席议会财政委员会听证会(1315)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在一个国际会议上发言(2255)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
9月8日(四)
福建厦门--第十九届中国国际投资贸易洽谈会暨国际投资论坛，至11日。
东京--日本央行副总裁中曾宏在美国商会于日本举办的研讨会中发表演说(0430)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将宣布利率决议(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在宣布利率决议后举行记者会(1230)。
加拿大桑德贝--加拿大央行副总裁连恩进行报告(1605)。
伦敦--英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)在上议院经济事务委员会(1435)接受质询。
斯洛伐克布拉提斯拉瓦--欧元集团会议。
9月9日(五)
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议(0100)。
美国昆西--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一项早餐会与经济预估活动中发表演说(1145)。
布拉提斯拉瓦--欧盟财长与央行总裁会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
其中这最后一个目标近年来广受关注，令民粹主义及民族主义政治家脱颖而出，这在西方世界尤为明显，因针对薪资滞涨、移民、CEO高薪及企业逃税的愤怒与日俱增。
* 台币收贬1角，韩元下跌且股市表现疲软 * 上周五外资流入是为了短线套利套汇 * 台币短期波动区间估在31.400-31.800 路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一收贬1角。汇银人士称，美国今晚将因假期休市，市场缺乏 交投方向，惟韩元兑美元 回落，且股市表现疲软令台币承压，整体呈现低量走贬格局。 他们说，上周五虽然台币升值明显，但主要是海外无本金交割远期外汇(NDF)停损所致，虽有外资流入， 但因买进标的是存续期极短的债券，着眼点在于短期套利套汇，而非看好台股后市。在此情形下，台币仍看区 间整理，难有明确行情出现。 〞外资看台湾是鸡肋，该调整都调整过了，这两周会很安静。〞一大型外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易主管表示，美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将于周五上任。此前市场预先准 备好美元一路涨到就职日，以及先下再上两套剧本，现在很显然是有人先获利了结，致使美元回落，但这也代 表，美元修正后上涨的机率在增加。 他认为，外资经过上周五的激情演出后，今日相当安静